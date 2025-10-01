Ông Roh Jae-heon trở thành tân Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Nam-joon trong buổi họp báo thường kỳ ngày 14/10 cho biết tại cuộc họp Nội các cùng ngày, Chính phủ đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Roh Jae-heon làm Đại sứ tại Trung Quốc.Theo đó, vị trí Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc đã có người kế nhiệm sau 9 tháng bị bỏ trống kể từ khi cựu Đại sứ Chung Jae-ho kết thúc nhiệm kỳ cuối tháng 1 năm nay.Là con trai trưởng của cố Tổng thống Roh Tae-woo, Đại sứ Roh Jae-heon từng thành lập Quỹ Văn hóa Đông Á vào năm 2012, xúc tiến nhiều dự án giao lưu văn hóa Hàn-Trung. Trong giai đoạn năm 2021-2022, dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in, ông Roh từng giữ chức Chủ tịch Tiểu ban Văn hóa, xã hội thuộc Ủy ban phát triển tương lai quan hệ Hàn-Trung trực thuộc Bộ Ngoại giao.Trong quá khứ, "Chính sách hướng Bắc" của cựu Tổng thống Roh Tae-woo được đánh giá là đã đóng vai trò lớn để hai nước Hàn-Trung thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.Đại sứ Roh chia sẻ ông cảm nhận sâu sắc trách nhiệm nặng nề cũng như sứ mệnh lịch sử khi được gánh vác trọng trách Đại sứ tại Trung Quốc trong giai đoạn đầy biến động của trật tự thế giới. Ông Roh khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để phát triển hơn nữa quan hệ Hàn-Trung, nâng cao tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước cũng như đẩy mạnh vị thế của Hàn Quốc.Dự kiến Đại sứ Roh sẽ sớm tới Bắc Kinh nhận nhiệm vụ, trao đổi với phía Trung Quốc về chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng này.