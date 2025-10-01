Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh đến mối quan hệ đặc biệt giữa Hàn Quốc và Thụy Điển

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 15/10 đã có cuộc gặp với Công chúa Thụy Điển Victoria và phu quân tại Văn phòng Tổng thống ở Seoul, Hàn Quốc.Tại đây, ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc và Thụy Điển có mối quan hệ thực sự đặc biệt, người dân Hàn Quốc có cảm tình rất sâu sắc với Thụy Điển. Tổng thống Lee khẳng định Thụy Điển chính là hình mẫu điển hình cho một quốc gia phúc lợi mà Hàn Quốc đang hướng tới. Lãnh đạo Hàn Quốc cũng chia sẻ có cảm xúc đặc biệt với Thụy Điển, từ nhóm nhạc Thụy Điển nổi tiếng thế giới ABBA, đến việc nữ nhà văn Han Kang đoạt giải thưởng Nobel Văn học năm 2024 tại Thụy Điển.Đáp lại, Công chúa Victoria bày tỏ đã rất mong đợi chuyến thăm Hàn Quốc quan trọng này, khẳng định đây là một cơ hội tuyệt vời để phát triển hơn nữa quan hệ song phương.Trong cuộc hội đàm kín, Tổng thống Lee cho rằng giữa Seoul và Stockholm còn rất nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ tiên tiến và năng lượng tái tạo, bày tỏ hy vọng các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc của Công chúa Thụy Điển lần này sẽ diễn ra thành công.Ông Lee cũng đánh giá cao việc Thụy Điển đã góp phần vào hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc thông qua việc cử đội ngũ hỗ trợ y tế trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) và cử các đặc phái viên đến bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Lee thể hiện mong muốn hai nước có thể tiếp tục hợp tác chặt chẽ để duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực này trong tương lai.Công chúa Victoria cho biết sẽ tham dự "Hội nghị thượng đỉnh đối tác bền vững Hàn-Thụy Điển" và sẽ có các cuộc gặp với giới doanh nghiệp hai nước. Bà kỳ vọng hợp tác song phương sẽ được mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi xanh và năng lượng.Công chúa Victoria cùng phu quân đang có chuyến thăm Hàn Quốc từ ngày 15-17/10 với các hoạt động như thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm, và đài tưởng niệm cựu chiến binh Thụy Điển tại thành phố Busan.