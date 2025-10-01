Nhóm ứng phó của Hàn Quốc đến Campuchia để đối phó với các vụ bắt cóc và giam giữ

Photo : YONHAP News

Nhóm ứng phó liên ngành của Chính phủ Hàn Quốc ngày 15/10 (giờ địa phương) đã đến Campuchia để đối phó với các vụ công dân Hàn Quốc bị bắt cóc và giam giữ gần đây. Nhóm ứng phó liên ngành này do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Jin-ah dẫn đầu. Ngoài ra, đi cùng còn có Giám đốc Cơ quan điều tra quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Park Seong-ju, cùng quan chức thuộc các ban ngành hữu quan như Bộ Tư pháp và Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS).Tại khu vực nhập cảnh, bà Kim Jin-ah đã đề cập đến vụ việc một công dân nữ Hàn Quốc khoảng 30 tuổi bị thiệt mạng gần biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Hàn Quốc đã yêu cầu Chính phủ Campuchia và Việt Nam tích cực điều tra vụ việc trong thời gian tới. Seoul cũng sẽ tích cực hỗ trợ trong quá trình này.Nhóm ứng phó dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Tổng thư ký Ủy ban ứng phó lừa đảo trực tuyến nước này vào ngày 16/10, để thảo luận các phương án ứng phó. Campuchia đã thiết lập một ủy ban liên ngành trực thuộc Thủ tướng nhằm đối phó với các loại tội phạm như lừa đảo trực tuyến và bắt cóc.Nhóm cũng sẽ xác minh tình trạng của hơn 80 người Hàn Quốc nghi là đang bị giam giữ trái phép tại Campuchia, những trường hợp đã được báo cáo đến Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhưng vẫn chưa xác định được tình hình cụ thể. Chính phủ Hàn Quốc hiện đã xác nhận được có 63 người đang bị chính quyền sở tại bắt giữ, nhưng phần lớn các công dân này muốn ở lại Campuchia.Vì vậy, nhóm đang xúc tiến các cuộc gặp với quan chức cấp cao của Campuchia để thảo luận về kế hoạch hồi hương 61 công dân Hàn Quốc hiện đang bị giam giữ do chiến dịch truy quét của chính quyền địa phương. Cảnh sát Hàn Quốc sẽ ưu tiên đưa những người đã có tên trong lệnh bắt giữ về nước trước.Chính phủ Hàn Quốc cũng đã chuẩn bị các chuyến bay, với mục tiêu đưa những công dân này trở về nước cho đến ngày 19/10. Ngoài ra, nhóm ứng phó cũng sẽ hối thúc chính quyền Campuchia hợp tác điều tra vụ việc một sinh viên đại học người Hàn Quốc bị tra tấn đến tử vong tại một khu phức hợp tội phạm ở nước này hồi tháng 8, cũng như thảo luận về các thủ tục như khám nghiệm tử thi, vận chuyển thi thể và phương án điều tra chung trong tương lai.Tòa án Campuchia gần đây cũng đã cho phép Hàn Quốc cùng tham gia vào quá trình khám nghiệm tử thi. Ngay khi lịch trình cụ thể được ấn định, cảnh sát sẽ cùng với Cơ quan Pháp y quốc gia (NFS) Hàn Quốc đến Campuchia để tiến hành khám nghiệm chung.Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Kim Jin-ah từ ngày 16/10 cũng sẽ gặp gỡ lần lượt với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Ủy ban ứng phó lừa đảo trực tuyến Campuchia.