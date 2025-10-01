Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/10 (giờ địa phương) một lần nữa nhấn mạnh Hàn Quốc đã nhất trí sẽ thanh toán trước khoản đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ như một phần trong thỏa thuận thương mại song phương.Tại buổi họp báo ở Nhà Trắng cùng ngày, ông Trump cho biết Mỹ đã ký thỏa thuận thương mại lần lượt với cả Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó Hàn Quốc là 350 tỷ USD theo hình thức trả trước, Nhật Bản là 650 tỷ USD.Hồi cuối tháng 7 năm nay, Seoul đã đạt được khung thỏa thuận thương mại với Washington, nhưng hai bên vẫn chưa ký kết chính thức do còn bất đồng ý kiến về phương thức triển khai gói đầu tư 350 tỷ USD. Ngoài ra, Tokyo cũng đạt thỏa thuận với Washington về gói đầu tư quy mô 550 tỷ USD, nhưng có khả năng ông Trump đã nhầm lẫn số liệu.Phát biểu trên được Tổng thống Mỹ đưa ra trong khi đang nhấn mạnh về tầm quan trọng của thuế quan đối với kinh tế và an ninh nước này, trước thềm Tòa án tối cao liên bang ra phán quyết liên quan tới chính sách thuế đối ứng mà Chính phủ Washington áp với các đối tác toàn cầu.Vào ngày 25/9 trước đó, ông Trump cũng đã đề cập khoản đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc là "khoản trả trước".