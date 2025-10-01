Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cùng Viện thiết kế và thủ công mỹ nghệ Hàn Quốc (KCDF) thông báo sẽ tổ chức "Tuần lễ văn hóa trang phục truyền thống Hanbok 2025" từ ngày 21-26/10. Đây là lần thứ 8 sự kiện này được tổ chức.Tuần lễ văn hóa Hanbok thường diễn ra xung quanh ngày Hanbok (21/10) hàng năm. Sự kiện năm này có chủ đề là "Hanbok hiện đại", nhằm làm nổi bật văn hóa Hanbok ngày nay đang được mở rộng theo chiều hướng mới, thông qua sự hội tụ giữa vẻ đẹp của trang phục truyền thống và cảm quan hiện đại.Một sự kiện kỷ niệm tuần lễ văn hóa Hanbok sẽ được tổ chức tại Quảng trường di tích lịch sử Uijeongbu, quận Jongno, Seoul vào ngày 21/10, với các hoạt động như lễ trao thưởng cho các cá nhân có công trong lĩnh vực Hanbok, trình diễn thời trang Hanbok và các tiết mục biểu diễn chúc mừng.Buổi trình diễn thời trang Hanbok có sự góp mặt của 36 người mẫu, bao gồm cả vận động viên trượt băng nghệ thuật Cha Jun-hwan. Nhóm nhảy HolyBang cũng sẽ mang đến phần biểu diễn trong trang phục Hanbok.Ngoài ra, các sự kiện trải nghiệm mặc trang phục truyền thống, diễn đàn hay các khu chợ trời, cùng nhiều hoạt động khác sẽ được diễn ra trên khắp cả nước. Nhiều chương trình ưu đãi cũng được áp dụng cho người mặc Hanbok trong dịp này. Cụ thể, khách mặc Hanbok đến Lotte World sẽ được giảm 50% giá vé, hay vào cửa miễn phí tại bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia.