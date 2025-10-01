Bộ trưởng Tài chính Mỹ xác nhận sắp sửa hoàn tất đàm phán thương mại với Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong bài phỏng vấn với kênh CNBC ngày 15/10 (giờ địa phương), khi được hỏi Chính phủ Mỹ đang tập trung vào cuộc đàm phán thương mại nào nhất, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trả lời đang sắp sửa hoàn tất đàm phán thương mại với Hàn Quốc.Về bất đồng liên quan tới khoản đầu tư của Hàn Quốc vào Mỹ, ông Bessent nhấn mạnh vấn đề nằm ở các chi tiết nhỏ và hai bên đang nỗ lực giải quyết. Bộ trưởng Mỹ không tiết lộ cụ thể các "chi tiết" ở đây là gì, nhưng trọng tâm chính trong quá trình đàm phán giữa Seoul và Washington thời gian qua là về cấu trúc, phương thức gói đầu tư 350 tỷ USD, và công cụ ổn định thị trường ngoại hối của Hàn Quốc khi huy động một lượng lớn USD.Hai nước Hàn-Mỹ đạt được thỏa thuận thương mại vào ngày 30/7, trong đó Mỹ quyết định hạ thuế đối ứng với Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn đang bất đồng ý kiến về phương án triển khai khoản đầu tư này.Theo phương án của phía Hàn Quốc, chỉ khoảng 5% trong 350 tỷ USD là đầu tư trực tiếp bằng tiền mặt (equity), phần lớn sẽ là bảo lãnh tín dụng (credit guarantees), phần còn lại là các khoản vay (loans). Tuy nhiên, Mỹ yêu cầu “tấm séc trắng đầu tư" tương tự như thỏa thuận với Nhật Bản trước đó, trong đó Washington được tự quyết hoàn toàn về địa điểm sử dụng khoản đầu tư của Seoul.Sau đó, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra các yêu cầu như ký kết hoán đổi tiền tệ Hàn-Mỹ không giới hạn, duy trì tỷ lệ đầu tư trực tiếp ở mức hợp lý và bảo đảm Seoul có quyền tham gia quyết định địa điểm đầu tư dựa trên nguyên tắc “tính hợp lý thương mại".Nếu như hai bên đã thu hẹp được bất đồng ý kiến và đang bước vào giai đoạn hoàn tất như phát biểu của Bộ trưởng Bessent thì có nghĩa quá trình đàm phán kéo dài hai tháng rưỡi vừa qua sắp sửa đến hồi kết.Các quan chức dẫn đắt đàm phán phía Hàn Quốc là Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Kim Yong-beom và Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Kim Jung-kwan đã lên đường thăm Washington vào ngày 16/10, dự kiến hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.Trả lời phỏng vấn của phóng viên tại sân bay quốc tế Incheon vào cùng ngày, Bộ trưởng Kim đánh giá triển vọng đàm phán lần này là rất "tích cực". Khác với lần trước, Bộ Tài chính, Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) đang cho thấy sự trao đổi và phối hợp chặt chẽ. Ông Kim cũng cho biết những hiểu lầm hay khác biệt ý kiến giữa hai bên liên quan đến vấn đề thị trường ngoại hối đã được thu hẹp đáng kể.Trong khi đó, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol cũng đến Washington để tham dự cuộc họp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20), Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), dự kiến sẽ gặp gỡ Bộ trưởng Bessent để hỗ trợ cho quá trình đàm phán.Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp Yeo Han-koo cũng đã thăm Mỹ và tiếp xúc với Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamison Greer.Xét đến việc Chính phủ Hàn Quốc huy động toàn bộ quan chức phụ trách kinh tế, thương mại tiếp xúc với Mỹ, cộng với phát biểu trên của Bộ trưởng Bessent, có khả năng hai nước sẽ ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) đầu tư trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) Gyeongju vào cuối tháng này.