Tòa án tối cao Hàn Quốc yêu cầu xét xử lại vụ ly hôn của Chủ tịch SK

Photo : YONHAP News

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 16/10 đã hủy phán quyết của Tòa án cấp dưới trong vụ ly hôn giữa Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won và bà Roh Soh-yeong, Giám đốc Trung tâm nghệ thuật Nabi, trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp cao Seoul xét xử lại.Mặc dù bác số tiền phân chia tài sản sau phán quyết của tòa phúc thẩm do bà Roh kháng cáo là 1.380,8 tỷ won (974 triệu USD), Tòa án tối cao vẫn giữ nguyên khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần 2 tỷ won (1,4 triệu USD) trong phán quyết của Tòa án cấp dưới sau khi Chủ tịch Chey kháng cáo.Tòa án tối cao giải thích số tiền quỹ đen 300 tỷ won (211,4 triệu USD) mà cố Tổng thống Roh Tae-woo (cha bà Roh Soh-yeong) chuyển cho ông Chey Jong-hyun (cha của ông Chey Tae-won) trong quá khứ với danh nghĩa là hỗ trợ cho sự phát triển của tập đoàn SK không thể coi là tài sản mà bà Roh đóng góp hình thành tài sản chung của hai vợ chồng, do khả năng cao nguồn tiền này là tiền hối lộ, không có giá trị được pháp luật bảo vệ.Ngoài ra, 3,29 triệu cổ phiếu SK mà ông Choi tặng cho các quỹ giáo dục, viện học thuật và một số người thân không thuộc diện tài sản chung để phân chia, vì việc tặng diễn ra trước khi hôn nhân tan vỡ và nhằm mục đích quản trị tập đoàn.Vào năm 2015, ông Chey thừa nhận đã có con ngoài giá thú, tuyên bố sẽ ly hôn với vợ. Tuy nhiên, do bà Roh đã không đồng ý ly hôn, nên vụ kiện chính thức bắt đầu từ tháng 7/2017.Tòa sơ thẩm tháng 12/2022 đã ra phán quyết rằng Chủ tịch SK phải bồi thường tổn thất tinh thần cho bà Roh là 100 triệu won (70.500 USD), và chia tài sản tiền mặt là 66,5 tỷ won (46,9 triệu USD).Không đồng ý với phán quyết sơ thẩm, bà Roh đã kháng cáo. Tòa phúc thẩm tháng 5 năm ngoái đã tuyên rằng ông Choi phải trả 2 tỷ won (1,4 triệu USD) tiền bồi thường tổn thất tinh thần và 1.380,8 tỷ won (974 triệu USD) tiền chia tài sản. Hai khoản tiền này cao gấp 20 lần phán quyết của Tòa sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm giải thích rằng bà Roh đã đóng góp vào hoạt động của doanh nghiệp, làm gia tăng giá trị cho tập đoàn SK.Tuy nhiên, Chủ tịch Chey đã kháng cáo lên Tòa án tối cao, cho rằng phán quyết của Tòa phúc thẩm có "sai sót nghiêm trọng", sau đó Tòa án tối cao đã tiến hành xem xét vụ việc trong hơn một năm qua.