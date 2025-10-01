Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang thúc đẩy đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên APEC

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới, chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Gyeongju cùng Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ngày 16/10 đã tổ chức khai mạc "Diễn đàn đầu tư giữa các nền kinh tế APEC và tỉnh Bắc Gyeongsang 2025", chính thức bắt đầu chuỗi hoạt động kéo dài trong hai ngày.Đây là sự kiện kinh doanh quốc tế nhằm thảo luận về các phương án mở rộng đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên, được tổ chức từ ngày 16-17/10 tại thành phố Gyeongju. Sự kiện này nhằm tăng cường đầu tư song phương và đẩy mạnh hợp tác công nghiệp với sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, trong đó có hơn 120 đại diện Chính phủ, cơ quan và doanh nghiệp của 13 nền kinh tế thành viên APEC, cùng khoảng 180 đại diện từ 130 doanh nghiệp Hàn Quốc.Tại sự kiện, chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang, thành phố Gyeongju và các nền kinh tế thành viên đã giới thiệu về môi trường đầu tư, nhấn mạnh về các thế mạnh nhằm thu hút đầu tư. Trong đó, Hàn Quốc đã đưa ra các ưu đãi nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp tiên tiến như chíp bán dẫn, pin thứ cấp, công nghệ sinh học và phương tiện di chuyển trong tương lai, cũng như các ưu đãi giảm thuế cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực này.Diễn đàn còn bao gồm các buổi tư vấn đầu tư riêng với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, cùng các cuộc tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tiến ra thị trường quốc tế, với nội dung xoay quanh về vấn đề pháp lý, thuế và lao động.Trong ngày 17/10, chương trình sẽ tiếp tục với chuyến tham quan các di tích văn hóa và các doanh nghiệp tiêu biểu tại khu vực. Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang dự định tận dụng diễn đàn này để thúc đẩy xây dựng hệ thống hợp tác định kỳ với Chính phủ và cơ quan của các nền kinh tế thành viên APEC, đồng thời phát triển sự kiện này thành "Hội nghị đầu tư tỉnh Bắc Gyeongsang sau Hội nghị thượng đỉnh APEC".Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết dựa trên những động lực tăng trưởng trong tương lai như ngành công nghiệp tiên tiến và năng lượng thân thiện với môi trường, tỉnh đang mang đến những cơ hội hấp dẫn cho các nhà đầu tư toàn cầu. Chính quyền cũng sẽ tích cực hỗ trợ để tỉnh Bắc Gyeongsang có thể trở thành vị trí đầu tư trọng tâm trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.