Dự kiến thêm 289 dịch vụ công Hàn Quốc sẽ được khôi phục cho tới cuối tháng 10

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc công bố tính đến 6 giờ sáng ngày 16/10, trong số 709 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS) vừa qua, có 324 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ đạt khoảng 45,7%.Tại cuộc họp của Ủy ban vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung cho biết trong số các hệ thống còn lại, có 289 hệ thống dự kiến sẽ được khôi phục từ nay cho tới cuối tháng 10, 76 hệ thống dự kiến nối lại hoạt động cho tới ngày 20/11.Đối với các hệ thống cần di dời tới chi nhánh của NIRS tại thành phố Daegu, Bộ Hành chính và an toàn sẽ tham vấn chặt chẽ với các ban ngành hữu quan để xúc tiến di dời một cách ổn định, hệ thống.Ông Yun cho biết Bộ Hành chính và an toàn đã tiến hành kiểm định về kết cấu của tòa nhà trụ sở NIRS ở thành phố Daejeon, nơi xảy ra vụ cháy, để phân tích về độ an toàn của công trình sau vụ hỏa hoạn; đồng thời xem xét kỹ lưỡng tiêu chuẩn an toàn của các trang thiết bị nhập mới trước khi lắp đặt, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc về an toàn.