Liên hợp quốc đã cảnh báo Hàn Quốc về tội phạm tại Campuchia từ tháng 5/2025

Photo : YONHAP News

Theo thông tin ghi nhận ngày 16/10, Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) đã gửi thông điệp đến Chính phủ Hàn Quốc từ 5 tháng trước, kêu gọi Seoul đối phó khẩn cấp trước tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra tại các hang ổ tội phạm ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Campuchia.Trong tuyên bố chung công bố ngày 19/5 năm nay, ba Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên hợp quốc nhấn mạnh tình hình tại các hang ổ tội phạm ở Campuchia đã đạt đến mức khủng hoảng về nhân đạo và nhân quyền; kêu gọi cộng đồng quốc tế, bao gồm các nước Đông Nam Á và Đông Á, khẩn trương phối hợp hành động để bảo vệ nạn nhân và tăng cường các biện pháp phòng ngừa.OHCHR cho biết đang trao đổi với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như với Campuchia, Myanmar, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam nhằm tìm giải pháp cho vấn đề này. Đồng thời, cơ quan này cũng đã chia sẻ nội dung thảo luận với Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản và Singapore.Trong tuyên bố thời điểm đó, các hành vi vi phạm nhân quyền trong các hang ổ tội phạm đã được mô tả chi tiết. Các Báo cáo viên chỉ ra rằng các nạn nhân của nạn buôn người bị tước đoạt tự do, tra tấn, đối xử vô nhân đạo và chịu bạo lực nghiêm trọng. Nhiều người bị đánh đập, tra tấn bằng điện, giam cầm biệt lập và bị bạo hành tình dục. Họ còn bị hạn chế tiếp cận thực phẩm và nước sạch, buộc phải sống trong môi trường chật chội, mất vệ sinh. Một số tổ chức tội phạm còn bán nạn nhân cho các băng nhóm khác hoặc bắt họ làm con tin để đòi tiền chuộc từ gia đình. Có người còn tử vong khi cố gắng chạy trốn.Các Báo cáo viên Liên hợp quốc chỉ ra rằng các tổ chức tội phạm không bị xóa sổ sau các đợt truy quét của chính quyền sở tại mà chỉ di chuyển sang nơi khác để tiếp tục hoạt động, và đã có bằng chứng cho thấy mô hình này đang lan rộng sang các khu vực khác trên thế giới.Họ nhấn mạnh rằng trong bối cảnh tham nhũng lan rộng tại địa phương, các tổ chức tội phạm tiếp tục hoạt động mà không bị trừng phạt, đồng thời cấu kết với quan chức Chính phủ, chính trị gia, chính quyền địa phương và giới tài phiệt để thu lợi.Về phản ứng của các quốc gia, báo cáo nhận định rằng mặc dù nỗ lực ngăn chặn nạn buôn người và bóc lột vẫn đang được tiến hành, nhưng các biện pháp nhận diện nạn nhân, bảo vệ và hỗ trợ họ, trừng phạt thủ phạm và ngăn chặn trả thù vẫn còn nhiều thiếu sót. Báo cáo một lần nữa kêu gọi các quốc gia nhanh chóng thực hiện các biện pháp dựa trên nguyên tắc nhân quyền.