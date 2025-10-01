Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh cải cách quy chế để hồi phục kinh tế

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 16/10 đã chủ trì "Hội nghị chiến lược hợp lý hóa quy chế trọng tâm lần hai" tại Văn phòng Tổng thống ở quận Yongsan, Seoul. Tại hội nghị, các chuyên gia dân sự, đại diện doanh nghiệp đã tiến hành thảo luận về phương án cải cách hợp lý hóa các quy định liên quan đến các ngành công nghiệp sinh học, năng lượng, văn hóa.Tổng thống nhấn mạnh để đẩy mạnh kinh tế và dân sinh, phải thúc đẩy các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp, trong đó trọng tâm là hợp lý hóa quy chế.Tổng thống Lee chỉ ra rằng Chính phủ vừa đóng vai trò thúc đẩy, vừa có vai trò kiểm soát hoạt động ở các lĩnh vực. Tuy nhiên, một số người khi trở thành quan chức lại thực thi quyền hạn theo lối quen thuộc, đóng khung trong các quan niệm cố hữu, trở thành rào cản trong thực tế. Còn có trường hợp các bên liên quan xung đột lợi ích. Ví dụ như nếu nới lỏng quy chế để thúc đẩy năng lượng tái tạo thì có thể dẫn đến việc phá vỡ cảnh quan khu dân cư, trong khi chỉ một nhóm nhỏ doanh nghiệp hưởng lợi. Do đó, vai trò quan trọng của Chính phủ là phải điều phối những vấn đề xung đột lợi ích như vậy.Về việc nới lỏng quy chế ở lĩnh vực văn hóa K-culture, một mặt ông Lee cho rằng liệu có cần thiết nhiều quy định đến thế trong lĩnh vực này hay không, mặt khác ông cũng cho rằng có một số lĩnh vực cần sự kiểm soát. Tổng thống nhắc lại nguyên tắc "hỗ trợ nhưng không can thiệp" của cố tổng thống Kim Dae-jung.Trong tương lai, nếu muốn thúc đẩy mạnh mẽ các ngành như năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học và văn hóa, Chính phủ cần lắng nghe ý kiến từ thực tế, loại bỏ tối đa các yếu tố cản trở trong phạm vi cho phép để khuyến khích sự sáng tạo một cách tự do.Trước đó, hội nghị lần thứ nhất diễn ra vào tháng trước đã tiến hành thảo luận về phương án cải thiện quy chế để vận dụng dữ liệu công vào đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI), điều chỉnh hợp lý quy chế liên quan đến phát triển công nghệ tự hành, robot.