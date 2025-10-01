Cảnh sát Hàn Quốc điều tra vụ một công dân tử vong tại vùng biên giới Việt Nam gần với Campuchia

Photo : YONHAP News

Cảnh sát Hàn Quốc ngày 15/10 cho biết một công dân nữ Hàn Quốc ngoài 30 tuổi đã tử vong được phát hiện tại biên giới Việt Nam, nơi giáp với Campuchia vào sáng ngày 8/10 (giờ địa phương). Cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết.Thi thể nạn nhân đã được khám nghiệm tử thi vào ngày 10/10 tại Việt Nam dưới sự giám sát của gia đình và cơ quan ngoại giao Hàn Quốc, sau đó được chuyển giao cho người thân và hỏa táng vào ngày 11/10. Được biết, trên cơ thể nạn nhân không có dấu vết thương tích từ bên ngoài như bị hành hung. Tuy nhiên, cảnh sát Việt Nam đã lấy mẫu máu để kiểm tra khả năng tử vong do sốc thuốc.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc vào sáng ngày 8/10 đã nhận được thông tin từ một công dân Hàn Quốc từng tham gia đường dây thu gom tài khoản ngân hàng ma và trốn thoát, cũng như yêu cầu cảnh sát Việt Nam xác nhận nơi ở của nạn nhân. Đối tượng này cho biết công dân nữ Hàn Quốc bị thiệt mạng từng bị giam giữ trái phép trong một thời gian dài tại một khách sạn ở địa phương. Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang tiến hành điều tra sơ bộ với giả thuyết rằng nạn nhân có thể có liên quan đến một tổ chức lừa đảo qua điện thoại.Cảnh sát và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng nạn nhân có thể đã rời Campuchia để sang Việt Nam theo chỉ đạo của một tổ chức tội phạm, và có khả năng tử vong trong quá trình quay trở lại Campuchia. Cảnh sát Hàn Quốc cho biết sẽ xem xét lại toàn bộ hoàn cảnh tử vong sau khi nhận được kết quả khám nghiệm tử thi từ phía Việt Nam.Ngoài ra, các tổ chức tội phạm ở khu vực biên giới Campuchia được cho là đang chuyển hoạt động sang Việt Nam vì cảnh sát nước này gần đây đã tăng cường giám sát.