Seoul phối hợp điều chỉnh lịch trình chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo Mỹ-Trung

Nhiều nguồn tin ngoại giao ngày 16/10 cho biết Chính phủ Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ và Trung Quốc để điều chỉnh lịch trình, mời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hàn Quốc theo hình thức chuyến thăm cấp Nhà nước, nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng 10 tới.Đây là hình thức tiếp đón cao nhất dành cho nguyên thủ nước ngoài, bao gồm lễ đón, tiệc tối long trọng, với các nghi thức trang trọng nhất.Tổng thống Trump dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc trong hai ngày 29-30/10. Seoul và Washington đang thảo luận phương án tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ và tiệc tối vào ngày 29/10. Lịch trình của Chủ tịch nước Tập Cận Bình vẫn chưa được ấn định, nhưng khả năng cao Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung và tiệc tối sẽ được tổ chức tại thành phố Gyeongju vào ngày 30/10.Mặt khác, khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung, vốn được kỳ vọng sẽ tổ chức bên lề Hội nghị APEC, vẫn chưa được xác nhận do căng thẳng thương mại giữa hai nước gần đây. Giới ngoại giao cho rằng ngày 30/10 có thể là thời điểm khả thi nếu Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung được tổ chức. Tuy nhiên, ngay cả khi sự kiện này không diễn ra, Tổng thống Trump và Chủ tịch nước Tập Cận Bình vẫn được cho là sẽ đến Hàn Quốc theo hình thức chuyến thăm cấp Nhà nước.Ngoài ra, chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, người dự kiến ​​sẽ đến Hàn Quốc để chuẩn bị trước cho chuyến thăm của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, được cho là khó có thể diễn ra do quan chức này vướng các sự kiện hoạt động chính trị lớn tại Trung Quốc.Nguồn thạo tin ngoại giao Hàn Quốc nhận định hiện chưa thể khẳng định việc ông Vương Nghị không đến Hàn Quốc, nhưng nếu công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã được hoàn tất, thì Ngoại trưởng Vương Nghị không nhất thiết phải đến thăm Seoul.