Khách nước ngoài có thể thanh toán giao thông tại Seoul bằng thẻ tín dụng quốc tế vào năm 2030

Chính quyền thành phố Seoul ngày 16/10 công bố sẽ từng bước áp dụng hệ thống thanh toán giao thông trên nền tảng Open-Loop chuẩn EMV từ năm nay cho tới năm 2030, nhằm giải tỏa bất tiện cho du khách nước ngoài khi sử dụng phương tiện công cộng trong nước.Hệ thống Open-Loop cho phép hành khách thanh toán trực tiếp bằng thẻ tín dụng quốc tế mà không cần thẻ giao thông hoặc vé riêng. EMV là chuẩn thanh toán không tiếp xúc (NFC) được xây dựng bởi các hãng thẻ quốc tế như Visa, Mastercard và EuroPay.Số lượng du khách quốc tế đến Seoul được dự báo vượt mốc 20 triệu lượt trong năm nay, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, khách nước ngoài vẫn đang phải mua thẻ giao thông và nạp thẻ bằng tiền mặt, không thể thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế.Để nâng cao sức hấp dẫn của Seoul như một thành phố du lịch toàn cầu, từ năm 2023, chính quyền thành phố đã xúc tiến việc áp dụng hệ thống thanh toán Open-Loop theo tiêu chuẩn quốc tế.Việc chuyển đổi sang hệ thống thanh toán Open-Loop có thể gây bất tiện tạm thời cho người dân, đồng thời phát sinh chi phí thay thế sớm các thiết bị thanh toán nội địa hiện hành (PayOn), chỉ riêng khu vực thủ đô Seoul ước tính cần hơn 50 tỷ won (35,2 triệu USD). Ngoài ra, thành phố còn phải xây dựng hệ thống thanh toán và biểu tính cước mới để áp dụng ưu đãi giảm giá khi chuyển tuyến.Do đó, chính quyền thành phố sẽ triển khai kế hoạch trên theo từng giai đoạn, vừa giảm bất tiện trong ngắn hạn, vừa đổi mới hạ tầng thanh toán trong trung và dài hạn.Trước tiên, cho tới cuối năm nay, thành phố sẽ phối hợp với công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) nâng cấp hệ thống bán thẻ giao thông (kiosk) tại các ga tàu điện ngầm, cho phép mua và nạp tiền bằng thẻ tín dụng quốc tế.Hiện tại, đã có 25 nhà ga chính trên các tuyến tàu điện ngầm từ số 1 đến số 8 ở Seoul được trang bị kiosk thế hệ mới, có thể sử dụng ngay. Bên cạnh đó, người dùng iPhone sẽ có thể nạp tiền bằng thẻ quốc tế thông qua Tmoney trong Apple Pay ngay trong năm nay. Người dùng điện thoại hệ điều hành Android cũng có thể nạp tiền qua thẻ quốc tế bằng ứng dụng Korea Tour Card của Tmoney.Trong trung và dài hạn, dự án sẽ được chia thành ba giai đoạn triển khai. Đó là lắp đặt mô-đun chứng nhận EMV trên các thiết bị thanh toán của xe buýt cho tới năm sau, xây dựng máy chủ thanh toán; thay thế các thiết bị thanh toán trên các tuyến tàu điện ngầm 1 đến 8 bằng hệ thống đạt chuẩn EMV (đến năm 2027); mở rộng áp dụng tương tự với xe buýt trung chuyển tuyến ngắn, tuyến đường sắt tư nhân, hệ thống giao thông tích hợp liên vùng kết nối Seoul với hai địa phương lân cận là thành phố Incheon và tỉnh Gyeonggi (đến năm 2030).Seoul cũng sẽ làm việc với các tổ chức thẻ quốc tế như Visa, Mastercard và các đơn vị trung gian thanh toán để giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp vận tải trong nước. Đồng thời, thành phố sẽ phối hợp với tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon và 19 cơ quan vận tải trực thuộc nhằm xây dựng tiêu chuẩn chung cho việc thay thế thiết bị, hệ thống thanh toán và kết nối mạng lưới liên vùng.