Lãnh đạo các tập đoàn lớn Hàn Quốc thăm Mỹ hỗ trợ đàm phán thuế quan

Photo : YONHAP News

Theo thông tin từ giới kinh tế Hàn Quốc ngày 16/10, Chủ tịch tập đoàn SoftBank của Nhật Bản Son Jeong-eui (Son Masayoshi), một doanh nhân người Nhật gốc Hàn, gần đây đã mời lãnh đạo 4 tập đoàn lớn gồm Samsung, SK, Ô tô Hyundai và LG đến thăm Mỹ.Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong và Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Chung Eui-sun hiện đang thăm Nhật Bản để tham dự Đối thoại kinh tế Hàn-Mỹ-Nhật, nên có khả năng hai doanh nhân này sẽ tiếp tục sang Mỹ. Chủ tịch SK Chey Tae-won được cho là sẽ lên đường sang Mỹ trong ngày 16/10, và Chủ tịch LG Koo Kwang-mo dự kiến cũng góp mặt. Ông Son được cho là đã sắp xếp một buổi gặp mặt đánh golf giữa lãnh đạo 4 tập đoàn Hàn Quốc với Tổng thống Mỹ Donald Trump.Một quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng xác nhận đã nắm được trước thông tin về cuộc gặp trên sân golf giữa ông Trump và các doanh nhân Hàn Quốc.Chuyến đi này trùng thời điểm với chuyến thăm Washington của Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Kim Yong-beom và Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Kim Jung-kwan, nhằm thảo luận các bước tiếp theo trong đàm phán thuế quan Hàn-Mỹ.Do đó, trong chuyến thăm tới, lãnh đạo các tập đoàn dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác giữa hai nước trong dự án "Stargate" về xây dựng siêu hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đóng vai trò hỗ trợ cho tiến trình đàm phán thuế quan giữa hai nước Hàn-Mỹ.Trước đó, vào cuối tháng 8, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ, các lãnh đạo của Samsung, Huyndai và Hanwha cũng đã sang Mỹ để góp phần thúc đẩy các cuộc đàm phán thuế quan song phương.