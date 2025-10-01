Mỹ lần đầu rơi khỏi top 10 nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Photo : YONHAP News

Công ty tư vấn về quyền công dân toàn cầu Henley & Partners có trụ sở tại London (Anh) ngày 14/10 (giờ địa phương) đã công bố trên trang chủ "Chỉ số hộ chiếu Henley 2025", trong đó cho biết công dân Mỹ có thể nhập cảnh không cần thị thực vào 180 quốc gia, xếp thứ 12 cùng với Malaysia về "sức mạnh hộ chiếu".Đây là lần đầu tiên hộ chiếu Mỹ bị rớt khỏi top 10 trong bảng xếp hạng các cuốn hộ chiếu quyền lực nhất, kể từ khi công ty Henley & Partners bắt đầu thu thập dữ liệu và công bố bảng xếp hạng suốt 20 năm qua. Mỹ từng dẫn đầu bảng xếp hạng này vào năm 2014, nhưng số quốc gia miễn thị thực cho công dân Mỹ đã giảm dần, kéo theo sự tụt hạng.Chỉ số hộ chiếu Henley được đưa ra dựa trên dữ liệu theo thời gian thực của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA). Hộ chiếu Mỹ vào hồi tháng 7 năm nay vẫn giữ được vị trí thứ 10, nhưng nay đã rơi xuống thứ 12.Đứng đầu bảng xếp hạng là Singapore, với hộ chiếu cho phép công dân nước này nhập cảnh vào 193 quốc gia mà không cần thị thực. Hàn Quốc giữ nguyên vị trí thứ 2, với 190 nước được miễn thị thực, còn Nhật Bản xếp thứ 3 với 189 quốc gia. Theo đó, ba vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng đều thuộc về các nước châu Á.Thứ hạng hộ chiếu Trung Quốc cũng tăng, từ hạng 94 vào năm 2015 lên vị trí thứ 64 năm nay, với 82 quốc gia miễn thị thực. Bắc Triều Tiên xếp hạng 100 với 38 nước được miễn visa. Các vị trí cuối bảng chủ yếu thuộc về các nước Trung Đông.Nguyên nhân chính khiến sức ảnh hưởng của hộ chiếu Mỹ suy giảm là do một số quốc gia gần đây đã áp dụng lại biện pháp hạn chế nhập cảnh. Brazil vào hồi tháng 4 vừa qua đã bãi bỏ chính sách miễn thị thực với công dân Mỹ, Canada và Australia, viện dẫn lý do thiếu chủ nghĩa tương hỗ. Việt Nam gần đây cũng đã loại Mỹ khỏi danh sách các nước được miễn thị thực.Ngoài ra, việc Trung Quốc mở rộng nhanh chóng chính sách miễn thị thực cho công dân nhiều nước châu Âu như Đức và Pháp, trong khi Mỹ vẫn chưa được hưởng ưu đãi tương tự cũng gây ảnh hưởng đến thứ hạng hộ chiếu Mỹ.Công ty Henley & Partners nhận định sự suy giảm sức ảnh hưởng của hộ chiếu Mỹ không đơn thuần là việc biến động về thứ hạng, mà phản ánh sự thay đổi căn bản trong tính di chuyển toàn cầu và quyền lực mềm. Những quốc gia sẵn sàng mở cửa và hợp tác sẽ dẫn đầu, còn những nước vẫn dựa vào đặc quyền trong quá khứ sẽ dần bị tụt lại.