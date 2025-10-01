Thành phố Gyeongju tổng kiểm tra các hạng mục cho Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Chỉ còn hai tuần nữa là đến Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), chính quyền thành phố Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc đang tất bật chuẩn bị đón tiếp các vị khách quốc tế.Các công trình chính bao gồm phòng họp thượng đỉnh và phòng tiệc chiêu đãi đã được hoàn tất thi công, trong khi công tác kiểm tra về cơ sở ăn nghỉ, lưu trú cho các đoàn khách quốc tế cũng đang bước vào giai đoạn cuối cùng.Thành phố Gyeongju đã đầu tư khoảng 170 tỷ won (119,8 triệu USD) trong một năm qua để nâng cấp các khách sạn phục vụ nguyên thủ và đoàn đại biểu các nước trong thời gian diễn ra Hội nghị APEC. Được biết, quan chức các nước khi đến khảo sát trước đều bày tỏ hài lòng về cơ sở vật chất.Hệ thống xe buýt đưa đón trong thời gian diễn ra sự kiện đã được bảo dưỡng ngoại thất, vệ sinh nội thất, và trang bị mã QR để hành khách có thể theo dõi lộ trình theo thời gian thực.Ngoài ra, các cơ sở lưu trú nhỏ cũng được kiểm tra về chất lượng không khí, giường ngủ và độ sạch sẽ của phòng tắm. Khoảng 300 địa điểm trong thành phố Gyeongju sẽ được trang bị thiết bị phiên, biên dịch di động, nhằm giảm thiết bất tiện cho du khách nước ngoài.Thực đơn phục vụ trong thời gian hội nghị đã được kiểm tra về hương vị và chất lượng thông qua buổi thử món, đồng thời nhà hàng Halal dành cho khách Hồi giáo cũng sẽ được vận hành bởi đầu bếp nước ngoài. Ngoài ra, phòng cầu nguyện riêng cho khách Hồi giáo cũng đã được chuẩn bị.Đặc biệt, khâu kiểm tra cuối cùng đối với phòng tiệc bên trong Bảo tàng Gyeongju cũng đang được tiến hành, sẵn sàng cho khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.Tỉnh trưởng tỉnh Bắc Gyeongsang Lee Cheol-woo nhấn mạnh Hội nghị thượng đỉnh APEC lần này là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh Hàn Quốc ra thế giới, vì vậy chính quyền tỉnh đang tham vấn chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Văn phòng Tổng thống để chuẩn bị chu đáo.