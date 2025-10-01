Tổng thống Donald Trump sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 29-30/10

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac trong buổi họp báo ngày 16/10 xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 29-30/10.Theo ông Wi, hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ có thể sẽ diễn ra trong khoảng thời gian trên. Nếu lãnh đạo Mỹ-Trung cũng hội đàm thì khả năng cao cuộc gặp này cũng sẽ diễn ra trong cùng khoảng thời gian.Tuy nhiên, Chánh Văn phòng Wi từ chối đưa thêm thông tin cụ thể, vì lịch trình của các nhà lãnh đạo có thể thay đổi, ngoài ra điều này còn liên quan đến vấn đề an ninh nên khó có thể nói chính xác là vào ngày nào, theo hình thức nào. Ông Wi cũng từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng diễn ra cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều, nhấn mạnh đây là vấn đề giữa Washington và Bình Nhưỡng. Hiện tại, phía Hàn Quốc vẫn chưa nắm bắt được động thái nào liên quan.Mặt khác, ông Wi cho biết trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Tổng thống Lee Jae Myung dự kiến sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Malaysia. Nhiều khả năng các vụ bắt cóc và giam giữ công dân Hàn Quốc gần đây tại Campuchia sẽ được đưa ra thảo luận. Do không chỉ Hàn Quốc mà còn có nhiều quốc gia khác cũng có công dân liên quan đến các vụ phạm tội tại Campuchia, nên đương nhiên vấn đề này sẽ có thể trở thành một nghị sự quan trọng.