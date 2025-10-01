Chỉ số KOSPI lần đầu cán mốc 3.700 điểm

Photo : YONHAP News

Trong ngày 16/10, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) mở cửa ở mức 3.675,82 điểm, tăng 18,54 điểm (0,51%) so với phiên trước.Tới lúc 9 giờ 11 phút, chỉ số này vọt lên 3.700,28 điểm, lần đầu tiên trong lịch sử cán mốc 3.700 điểm. Tới tận cuối phiên, chỉ số KOSPI vẫn duy trì được đà tăng, và đóng cửa ở mức 3.478,37 điểm, tăng 91,09 điểm (2,49%) so với phiên trước.Như vậy, chỉ số này đã phá vỡ đồng thời cả mức điểm cao nhất trong phiên (3.659,91 điểm) và mức điểm cao nhất cuối phiên (3.657,28) được ghi nhận vào phiên giao dịch hôm trước 15/10. Cùng ngày, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng khoảng 652,8 tỷ won (460,1 triệu USD) trên thị trường chứng khoán trong nước.Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 865,41 điểm, tăng 0,69 điểm (0,08%).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD chốt phiên ở mức 1.417,9 won đổi 1 USD, giảm 3,4 won so với phiên trước. Tỷ giá giảm được phân tích là do tâm lý kỳ vọng về việc Mỹ và Hàn Quốc sắp sửa đạt được thỏa thuận thương mại, trong bối cảnh đoàn đàm phán của Chính phủ Hàn Quốc đang thăm Washington để chuẩn bị đi đến kết thúc đàm phán.