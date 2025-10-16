Cảnh sát Campuchia thông báo trục xuất 59 công dân Hàn Quốc về nước

Photo : YONHAP News

Cảnh sát quốc gia Campuchia ngày 16/10 cho biết Chính phủ nước này sẽ phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia để trục xuất 59 công dân Hàn Quốc đã được giải cứu hoặc đang bị chính quyền sở tại giam giữ vì các tội danh khác vào ngày 17/10.Cơ quan di trú Campuchia ban đầu đã bắt giữ 63 người Hàn Quốc, nhưng hai người đã được hồi hương bằng chuyến bay của Hàn Quốc vào ngày 14/10. Tuy nhiên, con số 59 người trục xuất về nước mà cảnh sát Campuchia công bố lại khác với số liệu 61 người mà Chính phủ Hàn Quốc nắm được.Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cho biết thông báo về việc hồi hương các công dân Hàn Quốc của cảnh sát Campuchia là tuyên bố đơn phương, chưa được thảo luận với cảnh sát Hàn Quốc, khẳng định hai bên hiện vẫn đang tiếp tục đàm phán tại địa phương. Chính phủ Hàn Quốc trước đó đã chuẩn bị chuyến bay để đưa những công dân này về nước cho đến ngày 19/10, với kế hoạch ưu tiên hồi hương trước những người đã có tên trong lệnh bắt giữ.Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gặp gỡ nhóm ứng phó liên ngành của Hàn Quốc tại Campuchia, cam kết sẽ tăng cường truy quét tội phạm lừa đảo và nỗ lực để đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại nước này.Truyền thông Campuchia đưa tin cho biết chính quyền nước này đã tiến hành chiến dịch truy quét tội phạm mạng và bắt giữ 3.455 đối tượng thuộc 20 quốc tịch khác nhau trong vòng ba tháng qua. Các tội danh bao gồm lừa đảo trực tuyến, giết người và buôn người.Trong số các nghi phạm có công dân Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, các nước châu Phi và Nga, tuy nhiên số lượng đối tượng theo từng quốc tịch đã không được công bố.