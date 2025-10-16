Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác hữu nghị với Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 17/10 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đã trả lời điện mừng nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đảng Lao động miền Bắc của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.Trong thư phúc đáp, ông Kim cho biết một lần nữa đã cảm nhận được tình cảm hữu nghị đặc biệt và sự ủng hộ không thay đổi của lãnh đạo, đảng và người dân Trung Quốc dành cho đảng và người dân Bắc Triều Tiên.Chủ tịch Kim nhấn mạnh lập trường nhất quán của đảng và chính quyền miền Bắc chính là kế thừa tốt truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị Trung-Triều, tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ ấy phù hợp với yêu cầu của thời đại mới. Vì vậy, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục cùng Bắc Kinh tích cực thúc đẩy sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị song phương trong cuộc đấu tranh chung nhằm hiện thực hóa sự nghiệp xã hội chủ nghĩa, qua đó góp phần nâng cao phúc lợi cho người dân hai nước và bảo vệ ổn định của khu vực cũng như thế giới.Cụm từ "bảo vệ ổn định của khu vực và thế giới" từng xuất hiện trong điện mừng mà lãnh đạo miền Bắc gửi Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhân dịp kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Trung Quốc (1/10/1949-1/10/2025). Dù không đề cập trực tiếp đến vấn đề bán đảo Hàn Quốc hay vấn đề Đài Loan, nhưng phát biểu này được hiểu là thể hiện ý chí hợp tác để bảo vệ lợi ích của hai nước trên trường quốc tế.Mặt khác, Thủ tướng Bắc Triều Tiên Pak Thae-song ngày 11/10 cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường. Tại đây, ông Pak khẳng định Bình Nhưỡng sẽ kiên định ủng hộ chính sách và lập trường của đảng và Chính phủ Trung Quốc trong việc bảo vệ vững chắc các lợi ích trọng tâm, bao gồm cả vấn đề Đài Loan, thể hiện sự ủng hộ trực tiếp đối với Bắc Kinh.Sau khi mối quan hệ Trung-Triều bị nguội lạnh trong một khoảng thời gian, hai nước hiện đang tăng cường đối thoại chiến lược trở lại kể từ khi Chủ tịch Kim dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít của Trung Quốc hôm 3/9, cũng như có cuộc hội đàm thượng đỉnh với ông Tập Cận Bình. Trong vòng khoảng một tháng rưỡi sau lễ duyệt binh, hai nhà lãnh đạo đều đã gửi hai bức điện mừng cho đối phương.