Tay vợt An Se-young được bầu vào Ủy ban Vận động viên Liên đoàn cầu lông thế giới

Photo : YONHAP News

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) ngày 16/10 đã chính thức công bố danh sách Ủy ban Vận động viên nhiệm kỳ mới, sẽ hoạt động trong giai đoạn năm 2026-2029.Trong đó, tay vợt nữ số một thế giới An Se-young của Hàn Quốc được lựa chọn là một trong năm ủy viên. Các thành viên còn lại gồm Doha Hany (Ai Cập), Giả Nhất Phàm (Trung Quốc), Debora Jille (Hà Lan) và Pusarla Sindhu (Ấn Độ).Ủy ban Vận động viên của BWF là cơ quan tư vấn chính thức, có vai trò bảo đảm tiếng nói của vận động viên được phản ánh trong chính sách và hoạt động của Liên đoàn. Ủy ban này tham gia đóng góp ý kiến trong nhiều lĩnh vực như sửa đổi quy định, nâng cao phúc lợi cho vận động viên, cải thiện điều kiện thi đấu quốc tế, đồng thời đóng vai trò cầu nối giữa BWF và giới vận động viên toàn cầu.Đây là lần đầu tiên An Se-young đảm nhiệm vị trí ủy viên của BWF. Tay vợt Hàn Quốc dự kiến sẽ đại diện cho các vận động viên cầu lông trên thế giới hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn nhằm bảo vệ quyền lợi của họ và thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này.