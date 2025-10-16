Lượng khách tham quan Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc vượt mốc 5 triệu người

Photo : YONHAP News

Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc ngày 17/10 công bố số liệu sơ bộ cho biết trong vòng từ ngày 1/1-15/10 năm nay, tổng số khách tham quan bảo tàng đã đạt 5.016.382 lượt, tăng 69,7% so với mức 2.955.789 người trong 10 tháng đầu năm ngoái. Trong đó, người Hàn Quốc là 4.830.677 người, còn khách nước ngoài là 185.705 người.Đây là lần đầu tiên số lượng khách tham quan hằng năm vượt mốc 5 triệu người kể từ khi bảo tàng mở cửa vào năm 1945, con số cao nhất trong 80 năm lịch sử của bảo tàng. Sự quan tâm đối với văn hóa Hàn Quốc trên thế giới ngày càng lớn, cùng với sự thành công của bộ phim hoạt hình Netflix "KPop Demon Hunters" (Thợ săn quỷ Kpop) được cho là đã góp phần tạo nên kết quả này.Với hơn 5 triệu lượt khách, Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc hiện đang nằm trong nhóm 5 bảo tàng, bảo tàng mỹ thuật có lượng khách tham quan nhiều nhất thế giới.Theo thống kê của tạp chí nghệ thuật Anh "The Art Newspaper", bảo tàng thu hút nhiều khách nhất thế giới trong năm 2024 là Bảo tàng Louvre (Pháp) với 8.737.050 lượt. Tiếp đến là Bảo tàng Vatican (Tòa thánh Vatican) đón 6.825.436 lượt khách, Bảo tàng Anh (London, Anh) với 6.479.952 người, Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (New York, Mỹ) là 5.727.258 lượt, và Bảo tàng Tate Modern (London, Anh) với 4.603.025 khách tham quan.