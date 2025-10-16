Xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc ba quý đầu năm 2025 cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 17/10 công bố số liệu cho biết kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm trong ba quý đầu năm 2025 đạt 8,52 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái, và là mức cao nhất từ trước tới nay xét trong cùng giai đoạn. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu riêng quý III đạt 3 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước, duy trì đà tăng trưởng liên tục suốt 9 quý liên tiếp. Cơ quan Hải quan nhận định xét tới xu hướng xuất khẩu mỹ phẩm thường tăng mạnh vào quý IV, nhiều khả năng năm nay, Hàn Quốc sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới về kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm, nối tiếp năm ngoái.Một điểm đáng chú ý là nếu như năm ngoái, Hàn Quốc xuất khẩu mỹ phẩm sang 199 quốc gia, thì chỉ trong ba quý đầu năm nay, con số này đã tăng lên mức kỷ lục 205 quốc gia. Tính theo thị trường, Mỹ chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn nhất với 19,7%, tiếp đến là Trung Quốc 18,5% và Nhật Bản 9,7%. Cơ quan Hải quan đánh giá, việc giảm dần sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống như Trung Quốc và mở rộng sang các thị trường mới đã giúp Hàn Quốc xây dựng được nền tảng xuất khẩu ổn định hơn.Trong 10 năm qua, quy mô xuất khẩu mỹ phẩm Hàn Quốc đã tăng khoảng 3,5 lần, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 14,8%. Theo Cơ quan Hải quan, đà tăng trưởng này cũng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mỹ phẩm trên phương diện cán cân thương mại. Chỉ số chuyên môn hóa thương mại (TSI) của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc trong năm ngoái đạt 0,7, tương đương hoặc cao hơn các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như chất bán dẫn (0,32) và ô tô (0,7). TSI là chỉ số thể hiện lợi thế so sánh trong xuất khẩu, nếu giá trị càng gần 1 có nghĩa là năng lực cạnh tranh càng cao.Giải thích về nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng mạnh mẽ này, Cơ quan Hải quan cho rằng sức ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu), một lần nữa được khẳng định qua thành công của các bộ phim về K-pop trong năm nay, đã góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với mỹ phẩm trong nước. Với chất lượng vượt trội cùng sự đa dạng về sản phẩm, ngành mỹ phẩm Hàn Quốc đã mở rộng được thị trường và đa dạng hóa các quốc gia xuất khẩu trên toàn cầu.