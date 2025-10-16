Chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ cảnh báo khủng hoảng y tế từ ngày 20/10

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong ngày 17/10 thông báo về việc dỡ bỏ cảnh báo khủng hoảng y tế mức "nghiêm trọng" từ 0 giờ ngày 20/10.Trước đó, kể từ tháng 2 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp liên ngành để đối phó với tình trạng khủng hoảng y tế do làn sóng bác sĩ nội trú đồng loạt xin nghỉ việc để phản đối chính sách nâng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y.Bộ trưởng Jeong cho biết theo kết quả đánh giá nội bộ của Bộ Y tế, lượng khám chữa bệnh và năng lực tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu của các cơ sở y tế hiện đạt lần lượt 95% và 99% so với mức bình thường, gần như khôi phục hoàn toàn. Trong đợt tuyển dụng nửa cuối năm, hơn 7.900 bác sĩ nội trú đã quay lại làm việc, nâng tổng số bác sĩ nội trú lên hơn 10.000 người, tương đương 76% so với các năm trước.Bà Jeong cho biết sau khi dỡ bỏ cảnh báo khủng hoảng y tế, các biện pháp duy trì khám chữa bệnh khẩn cấp sẽ được chấm dứt, nhưng một số biện pháp hữu hiệu trong việc duy trì hệ thống cấp cứu sẽ tiếp tục được giữ lại. Bộ sẽ xúc tiến thể chế hóa các biện pháp như bố trí y tá hỗ trợ khám chữa bệnh, khám chữa bệnh từ xa, bác sĩ chuyên trách nội trú.Bộ trưởng đồng thời gửi lời xin lỗi tới các bệnh nhân và gia đình về những bất tiện trong thời gian qua do mâu thuẫn giữa Chính phủ và giới y tế. Sau khi chấm dứt hệ thống khám chữa bệnh khẩn cấp, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục khủng hoảng y tế thiết yếu tại các địa phương.Bộ sẽ lập ra Ủy ban cải cách y tế có sự tham gia của người dân như một cơ chế thảo luận xã hội, nhanh chóng xây dựng lộ trình cải cách y tế được cả người dân và giới y tế đồng thuận. Ngoài ra, cơ quan này cũng sẽ tìm kiếm các giải pháp thiết thực để khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế ở khoa nhi và khoa sản, đồng thời giảm thiểu tối đa tình trạng bệnh nhân bị từ chối tiếp nhận tại các nơi cấp cứu.