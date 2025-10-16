Hàn Quốc nhấn mạnh Thủ tướng Campuchia cần lập đối sách bảo vệ người Hàn

Photo : YONHAP News

Sau khi đến Campuchia vào ngày 15/10, Nhóm ứng phó liên ngành của Chính phủ Hàn Quốc về các vụ bắt cóc, giam giữ công dân đã chính thức triển khai hoạt động từ ngày 16/10.Trước tiên, nhóm đã đến kiểm tra khu vực hang ổ tội phạm quy mô lớn nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, còn được gọi là "Khu Thái tử". Phía Campuchia cho biết họ đã nhận được thông tin về các hoạt động lừa đảo trực tuyến diễn ra tại đây và đã mở cuộc điều tra, nhưng khi cảnh sát tới nơi thì các thành viên trong tổ chức đã bỏ trốn.Nhóm ứng phó của Chính phủ Hàn Quốc cũng đã có buổi gặp với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, bày tỏ lo ngại về thiệt hại liên quan tới công dân Hàn Quốc, kêu gọi Chính phủ Campuchia lập đối sách cần thiết. Đáp lại, Thủ tướng Hun Manet lấy làm tiếc về những thiệt hại của công dân Hàn Quốc, khẳng định sẽ nỗ lực hơn nữa để bảo vệ người Hàn tại Campuchia.Trong ngày 17/10, Nhóm ứng phó dự kiến sẽ thăm trụ sở Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Campuchia, thảo luận về vấn đề hồi hương các công dân Hàn Quốc bị giam giữ tại đây. Trong số 63 công dân đang bị giam giữ, hiện đã có 4 người về tới Hàn Quốc.Trước đó, giới chức Campuchia thông báo sẽ trục xuất 59 người còn lại trong ngày 17/10. Nhóm ứng phó của Chính phủ Hàn Quốc đang thảo luận với các cơ quan hữu quan nước sở tại về lịch trình cụ thể, dự kiến sẽ thông báo ngay khi các hạng mục chi tiết được ấn định.