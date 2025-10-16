Hơn một nửa dịch vụ công Hàn Quốc vẫn chưa được khôi phục

Photo : YONHAP News

Đã 22 ngày trôi qua sau vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIRS) nhưng vẫn còn hơn một nửa hệ thống thông tin, hành chính chưa được khôi phục hoàn toàn, gây nhiều bất tiện cho người dân.Bộ Hành chính và an toàn Hàn Quốc công bố tính đến 9 giờ sáng ngày 17/10, trong tổng số 709 hệ thống bị gián đoạn, vẫn còn 371 hệ thống (52,3%) chưa thể hoạt động trở lại.Cụ thể, còn 9 trong 40 hệ thống trọng yếu hạng 1 (22,5%) và 27 trong 68 hệ thống hạng 2 (39,7%), 124 hệ thống hạng 3 (47,5%) và 211 hệ thống hạng 4 (62,1%) vẫn bị gián đoạn dịch vụ. Hệ thống thông tin, hành chính của Hàn Quốc được chia thành bốn hạng từ 1-4, trong đó con số càng thấp có nghĩa mức độ quan trọng càng cao.Trong thời gian qua, Chính phủ ưu tiên khôi phục các dịch vụ trọng yếu, trong đó dịch vụ xác thực chứng minh thư điện tử, một hệ thống hạng 1, đã được khôi phục vào ngày 13/10, giúp người dân có thể xác thực danh tính tại các cơ quan Nhà nước. Tuy nhiên, nhiều hệ thống hạng 1 và 2 vẫn tạm dừng cung cấp dịch vụ, làm gia tăng sự bất tiện và mệt mỏi của người dân.Chính phủ cho biết đang nỗ lực khôi phục 275 hệ thống cho đến cuối tháng này, trong đó có cả các hệ thống hạng 1 và 2, và thêm 76 hệ thống khác sẽ được khôi phục cho tới ngày 20/11. Tới lúc đó, ngoại trừ 20 hệ thống sẽ được di dời sang chi nhánh NIRS tại thành phố Daegu, khoảng 97% hệ thống gặp sự cố sẽ được tái vận hành.Thứ trưởng Hành chính và an toàn Kim Min-jae trong cuộc họp của Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 16/10 khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành hữu quan để chia sẻ về tiến độ phục hồi các dịch vụ công.