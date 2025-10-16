Phương án vận chuyển 20.000 đại biểu quốc tế dự Hội nghị APEC Gyeongju

Photo : YONHAP News

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là tới Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại thành phố Gyeongju. Các cơ quan Chính phủ và chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 17/10 đưa ra ước tính rằng tổng số người cần được vận chuyển trong suốt thời gian hội nghị sẽ lên tới khoảng 20.000 người.Các ban ngành hữu quan đang tập trung kiểm tra kỹ lưỡng phương án vận chuyển các đại biểu, trọng tâm là hai tuyến chính gồm tuyến di chuyển từ sân bay Gimhae đến khu du lịch Bomun ở Gyeongju, và tuyến từ sân bay Incheon đến ga KTX Gyeongju.Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) đã mở trang web đặt chỗ riêng dành cho các đại biểu tham dự hội nghị, đồng thời tăng số lượt tàu dừng tại ga Gyeongju thêm từ 4 đến 10 lượt mỗi ngày, tổng cộng là 46 lượt dừng bổ sung trong khoảng thời gian từ ngày 27/10-2/11. KORAIL cũng đã bổ sung thêm nhiều ngôn ngữ trên trang web đa ngôn ngữ và lắp đặt thêm 230 ngăn chứa hành lý trên tàu. Trong thời gian diễn ra hội nghị, các chuyên viên an toàn sẽ trực tiếp có mặt trên tàu KTX, đồng thời công tác kiểm tra phương tiện sẽ được tăng cường để đảm bảo hoạt động vận hành an toàn tuyệt đối.Các chuyên cơ chở nguyên thủ và phái đoàn các nước sẽ chủ yếu sử dụng sân bay Gimhae. Hiện sân bay này đã hoàn tất điều chỉnh quy trình vận hành để phục vụ hoạt động của các chuyên cơ. Bên cạnh đó, sân bay Daegu cũng sẽ được sử dụng như sân bay phụ trợ.Trường hợp lãnh đạo các tập đoàn lớn quốc tế cũng tới Hàn Quốc bằng chuyên cơ thì sẽ hạ cánh tại sân bay Incheon hoặc Gimpo, sau đó chuyển sang các chuyến bay nội địa để đến sân bay Gimhae. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của các doanh nhân, Chính phủ sẽ điều chỉnh loại máy bay khai thác tuyến nội địa nối giữa sân bay Incheon và Gimhae để tăng sức chứa hành khách. Hiện có 8 nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Đài Loan, đang khai thác các đường bay thẳng đến sân bay Gimhae, giúp các đại biểu có thể nhập cảnh trực tiếp tại đây.Bên cạnh đó, 25 tuyến xe buýt trung chuyển sẽ được bố trí kết nối giữa sân bay, nhà ga và các điểm trọng yếu tại Gyeongju, bắt đầu hoạt động từ ngày 25/10. Cảnh sát dự kiến sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế giao thông tạm thời tại khu vực Bomun, nơi diễn ra hội nghị và một số tuyến đường chính trong thời gian diễn ra hội nghị, nhằm giảm lưu lượng xe và ngăn ùn tắc. Cảnh sát sẽ bố trí lực lượng tại các nút giao thông trọng điểm.Một quan chức tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết tại sân bay Gimhae và ga Gyeongju sẽ được bố trí các quầy hướng dẫn thông tin và các nhân viên, tình nguyện viên thông thạo ngoại ngữ. Nếu lượng khách tăng đột biến, các xe buýt chờ sẵn sẽ được điều động ngay lập tức để tránh tình trạng chờ đợi kéo dài.