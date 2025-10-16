4 quan chức cấp Bộ trưởng Hàn Quốc đồng có mặt tại Mỹ để đẩy nhanh hoàn tất đàm phán thương mại

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc Kim Jung-kwan cùng Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Kim Yong-beom và Trưởng đoàn đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp Yeo Han-koo ngày 16/10 (giờ địa phương) đã có cuộc đàm phán kéo dài hơn 2 tiếng với Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại Washington.Sau cuộc họp, Chánh Văn phòng Kim Yong-beom cho biết hai bên đã thảo luận đầy đủ nhưng từ chối tiết lộ chi tiết. Hiện vẫn chưa rõ liệu quan chức hai nước có tiếp tục đàm phán vào ngày 17/10 hay không.Cuộc gặp lần này diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington được cho là đã bắt đầu tìm thấy điểm chung về gói đầu tư 350 tỷ USD của Hàn Quốc vào Mỹ, vấn đề từng là điểm mâu thuẫn lớn nhất trong các cuộc thương lượng trước đó. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu hai bên đã thu hẹp khác biệt đủ để soạn thảo được văn bản thỏa thuận cuối cùng liên quan đến cách thức thực hiện khoản đầu tư này hay chưa. Có khả năng hai bên sẽ tiếp tục những cuộc thương lượng căng thẳng nhằm đạt được bản thỏa thuận cuối cùng trước thềm Hội nghị thượng định Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào cuối tháng này tại Hàn Quốc.Ngay sau khi đến Mỹ cùng Bộ trưởng Kim, Chánh Văn phòng Kim Yong-beom nói với báo chí rằng so với trước đây, hiện nay hai nước đang đàm phán trong bầu không khí nghiêm túc và mang tính xây dựng nhất, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để các cuộc đàm phán kết thúc theo hướng có lợi cho lợi ích quốc gia.Trong khi đó, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol cũng đã đến Mỹ một ngày trước để hỗ trợ các cuộc đàm phán. Tổng cộng 4 quan chức cấp Bộ trưởng của Hàn Quốc đang cùng có mặt tại Mỹ nhằm thúc đẩy tiến triển trong đàm phán thương mại.Mặc dù Phó Thủ tướng Koo sang Mỹ để dự cuộc họp Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhóm 20 nền kinh tế lớn(G20) cùng Hội nghị thường niên Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (WB), nhưng ông Koo cũng gặp người đồng cấp Mỹ là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent để tiếp tục thảo luận liên quan đến đàm phán thương mại Hàn-Mỹ. Trong cuộc gặp ngày hôm trước, ông Koo bày tỏ lo ngại rằng yêu cầu của phía Mỹ về việc thanh toán trước toàn bộ khoản đầu tư có thể gây bất ổn cho thị trường ngoại hối Hàn Quốc.Được biết, ông Koo đã đề xuất kéo dài thời gian giải ngân khoản đầu tư sang Mỹ lên 10 năm hoặc lâu hơn, nhằm giúp Hàn Quốc tránh tình trạng thiếu hụt ngoại tệ tạm thời. Khi trả lời phỏng vấn của báo giới vào cùng ngày tại trụ sở IMF ở Washington, ông Koo nhận định một cách thận trọng rằng Bộ trưởng Bessent đã hiểu lập trường của Hàn Quốc về việc không thể thanh toán toàn bộ 350 tỷ USD cùng lúc, nhưng mức độ thuyết phục được Tổng thống Trump chấp nhận điều này vẫn là một yếu tố hết sức bất định.