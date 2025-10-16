Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang tổ chức loạt lễ hội chào đón Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) sẽ diễn ra vào cuối tháng 10 tới tại thành phố Gyeongju, chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang (Hàn Quốc) ngày 17/10 cho biết sẽ tổ chức lễ hội ánh sao Bohyeonsan Yeongcheon lần thứ 22 từ ngày 17-19/10 tại Đài thiên văn khoa học núi Bohyeon, huyện Yeongcheon, tỉnh Bắc Gyeongsang.Lễ hội có chủ đề "Dưới bầu trời sao Yeongcheon, tìm kiếm vành đai sao Thổ", với các hoạt động như bài giảng thiên văn học, tiệc ngắm sao, tham quan đài quan sát núi Bohyeon và trải nghiệm ánh sáng đen.Tại sân khấu biểu diễn ngoài trời Cheongdo từ ngày 17-19/10, Lễ hội quả hồng Cheongdo, lễ hội du lịch trải nghiệm lấy trái hồng (đặc sản nổi tiếng của huyện Cheongdo) làm chủ đề cũng được tổ chức. Sự kiện này được kết hợp với lễ hội nghệ thuật hài kịch thế giới, mang đến nhiều hoạt động giải trí đa dạng cho du khách. Tiếp đó, các lễ hội như lễ hội nhân sâm, lễ hội châu chấu trên cánh đồng vàng và lễ hội táo cũng sẽ được tổ chức từ ngày 18/10.Trong khi đó, lễ hội cơm cuộn lá kim Kimbap Gimcheon diễn ra từ ngày 24-25/10 cũng sẽ diễn ra với nhiều nội dung mới mẻ. Lễ hội được thiết kế với ba khu vực chủ đề về kimbap, cùng các chương trình như sáng tạo kimbap, trải nghiệm kimbap địa phương và kimbap mới lạ, mang đến hoạt động vui chơi cho mọi du khách.Tại bãi biển Yeongildae, thành phố Pohang vào ngày 29/10, lễ hội ánh sáng nhằm chào mừng Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ được diễn ra. Khung cảnh bãi biển sẽ được thắp sáng rực rỡ bởi màn bắn pháo hoa và màn trình diễn bởi máy bay không người lái (drone). Sự kiện mang thông điệp chúc cho Hội nghị APEC diễn ra thành công, cũng như giới thiệu hình ảnh vươn ra thế giới của tỉnh Bắc Gyeongsang.Chính quyền tỉnh Bắc Gyeongsang bày tỏ hy vọng các lễ hội này có thể thúc đẩy kinh tế địa phương và giúp du khách trong và ngoài nước cảm nhận được sức hấp dẫn và tình cảm của tỉnh Bắc Gyeongsang, đặc biệt là trong dịp Hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới.