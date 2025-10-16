Mỹ chỉ trích việc Trung Quốc cấm vận Hanwha Ocean

Photo : YONHAP News

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích việc Trung Quốc gần đây áp đặt lệnh trừng phạt đối với 5 công ty con tại Mỹ của hãng Hanwha Ocean (Hàn Quốc).Bộ Ngoại giao Mỹ trong câu trả lời gửi báo chí Hàn Quốc ngày 16/10 (giờ địa phương) đã đánh giá hành động của Bắc Kinh là một nỗ lực vô trách nhiệm nhằm can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp tư nhân và làm suy yếu hợp tác Hàn -Mỹ trong việc phục hưng ngành đóng tàu và sản xuất của Washington.Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh rằng hành động của Trung Quốc chỉ càng cho thấy tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác kinh tế với các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đồng thời là ví dụ mới nhất trong chuỗi hành động gây sức ép lâu dài đối với Hàn Quốc. Washington khẳng định sẽ kiên quyết đứng về phía Seoul.Hanwha Ocean là doanh nghiệp tiêu biểu trong sáng kiến "MASGA" (Make American Shipbuilding Great Again, Làm cho ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại), biểu tượng cho hợp tác đóng tàu giữa Hàn Quốc và Mỹ.Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 14/10 đã ban lệnh trừng phạt đối với 5 công ty con tại Mỹ của hãng Hanwha Ocean, trong đó có Hanwha Shipping, nhà máy đóng tàu Hanwha Philly, với lý do các doanh nghiệp nói trên đã hợp tác trong cuộc điều tra của Mỹ nhằm chống lại Trung Quốc, gây tổn hại tới lợi ích của Bắc Kinh.Trong bối cảnh đó, giới chức Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận tại Nhà Trắng về các phương án cụ thể để thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến MASGA. Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Kim Yong-beom, Bộ trưởng Công nghiệp và thương mại Kim Jung-kwan, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Yeo Han-koo đã có cuộc gặp với Giám đốc Văn phòng quản lý và ngân sách Nhà Trắng (OMB) Russell Vought, thảo luận phương thức hợp tác trong ngành đóng tàu.