Hàn Quốc đón 16,37 triệu du khách quốc tế trong năm 2024

Photo : YONHAP News

Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 17/10 công bố số liệu cho biết số lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong năm 2024 đạt 16,37 triệu người, chỉ đạt 44,4% so với 36,87 triệu lượt khách quốc tế đến Nhật Bản trong cùng kỳ.Trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước không công bố số liệu chính thức), Nhật Bản là nước thu hút nhiều khách du lịch nhất. Tiếp đến là Thái Lan với 35,55 triệu lượt, Ả-rập Xê-út đón 29,73 triệu du khách, Malaysia là 25,02 triệu người, Hong Kong 21,94 triệu lượt, Việt Nam 17,47 triệu du khách và sau đó là Hàn Quốc.Xét về doanh thu du lịch, Nhật Bản đạt 54,7 tỷ USD, trong khi Hàn Quốc chỉ đạt 16,4 tỷ USD, xếp thứ 12 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương về nguồn thu từ du lịch.Trên phạm vi toàn cầu, tổng số khách du lịch quốc tế năm 2024 đạt khoảng 1.464.980.000 lượt, tăng 12,2% so với năm trước đó. Pháp là điểm đến đông khách du lịch nhất thế giới với 120 triệu người. Theo sau là Tây Ban Nha (93,76 triệu người), Mỹ (72,39 triệu người), Thổ Nhĩ Kỳ (60,58 triệu người) và Ý (57,73 triệu người).Số liệu sơ bộ về doanh thu du lịch toàn cầu đạt 1.731,3 tỷ USD, tăng 12,7% so với năm 2023. Mỹ dẫn đầu với 215 tỷ USD, tiếp đến là Tây Ban Nha 106,5 tỷ USD, Anh 84,5 tỷ USD, Pháp 77,1 tỷ USD và Ý 58,7 tỷ USD.Nghị sĩ Lim O-kyeong thuộc Ủy ban Văn hóa, thể thao và du lịch tại Quốc hội Hàn Quốc nhận định số lượng khách du lịch quốc tế đến Hàn Quốc năm 2024 tăng 48,4% so với năm trước, nhưng doanh thu từ du lịch chỉ tăng 9,2%. Trước sự thay đổi lớn của thị trường du lịch gần đây, Hàn Quốc cần tăng cường quảng bá theo từng thị trường khách du lịch quốc tế.