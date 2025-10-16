Cơ quan phòng dịch Hàn Quốc ban cảnh báo chú ý dịch cúm mùa

Photo : YONHAP News

Do số ca mắc cúm mùa gia tăng nhanh chóng gần đây, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã ban cảnh báo chú ý dịch cúm trên toàn quốc từ 0 giờ ngày 17/10, sớm hơn hai tháng so với năm ngoái, khi cảnh báo tương tự được đưa ra vào tháng 12.Trong tuần từ 28/9 đến 4/10, trong số 1.000 bệnh nhân ngoại trú tại các cơ sở y tế được giám sát, có 12,1 người xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm cúm, vượt ngưỡng 9,1 người được KDCA xác định là tiêu chuẩn bùng phát dịch trong mùa này. Số ca cúm tăng ở mọi độ tuổi, nhưng trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm tăng mạnh nhất.KDCA hiện đang triển khai tiêm phòng cúm miễn phí cho các nhóm nguy cơ cao gồm trẻ em, phụ nữ mang thai và người từ 65 tuổi trở lên, kêu gọi người dân nhanh chóng đi tiêm phòng. Người dân chỉ cần mang chứng minh thư đến cơ sở y tế được ủy quyền hoặc trung tâm y tế gần nhất. Thông tin chi tiết về các điểm tiêm có thể tra cứu trên trang web “Trợ lý tiêm chủng”.Hiện chương trình tiêm chủng đang được triển khai cho trẻ từ 6 tháng đến 13 tuổi, phụ nữ mang thai và người từ 75 tuổi trở lên. Người từ 70 đến 74 tuổi sẽ bắt đầu được tiêm từ ngày 20/10, trong khi những người từ 65 đến 69 tuổi sẽ được tiêm từ ngày 22/10.KDCA nhấn mạnh do biến thể virus cúm thay đổi mỗi năm, các nhóm nguy cơ cao cần tiêm phòng định kỳ hàng năm. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, đảm bảo thông khí trong nhà, và đeo khẩu trang khi đến nơi đông người để phòng ngừa các bệnh lây qua đường hô hấp.