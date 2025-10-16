Photo : YONHAP News

Tại Lễ trao giải thưởng năm 2025 của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC Awards 2025) ngày 16/10 tại Ả-rập Xê-út, cầu thủ Lee Kang-in của Hàn Quốc đang chơi cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain (Pháp) đã vinh dự nhận giải "Cầu thủ quốc tế của năm".Giải thưởng "Cầu thủ quốc tế của năm" được trao cho các cầu thủ thuộc các quốc gia thành viên của AFC, có phong độ nổi bật trong suốt một năm thi đấu tại các câu lạc bộ không nằm trong khu vực châu Á. Lee Kang-in là cầu thủ Hàn Quốc thứ ba nhận được giải thưởng này, sau cầu thủ Son Heung-min (thuộc câu lạc bộ mới Los Angeles) và cầu thủ Kim Min-jae (thuộc câu lạc bộ Bayern Munich). Trong đó, cầu thủ Son Heung-min đã đạt danh hiệu này 4 lần vào các năm 2015, 2017, 2019 và 2023; còn cầu thủ Kim Min-jae đạt giải thưởng một lần vào năm 2022. Theo đó, tính đến hiện tại các cầu thủ Hàn Quốc đã 6 lần giành được giải thưởng "Cầu thủ quốc tế của năm", ghi nhận số lượng nhiều nhất. Tiếp đến là Nhật Bản với 4 lần.Trong mùa giải 2024-2025, cầu thủ Lee Kang-in đã chính thức ra sân trong 49 trận dưới áo câu lạc bộ Paris Saint-Germain, ghi 7 bàn thắng, góp công lớn giúp đội bóng giành ba chiếp cúp của Giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ châu Âu (UEFA Champions League, UCL), Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1) và Cúp bóng đá Pháp, cùng với ngôi Á quân Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup).Do đang trong mùa giải, nên cầu thủ Lee Kang-in không thể tham dự buổi lễ trao giải thưởng này.Ở hạng mục "Huấn luyện viên nam của năm", hai huấn luyện viên của Bắc Triều Tiên cũng đã lọt vào danh sách đề cử, trong đó huấn luyện viên Ri Song-ho, người dẫn dắt đội U20 nữ miền Bắc, đã được xướng tên cho giải thưởng này.Trước đó, Bắc Triều Tiên đã giành chức vô địch ở cả hai giải đấu, gồm Giải bóng đá vô địch nữ U17 thế giới tại Cộng hòa Dominica vào tháng 10/2024, và Giải bóng đá vô địch nữ U20 thế giới tại Colombia vào tháng 8/2024.