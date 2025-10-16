Người Hàn Quốc có thái độ lạc quan nhất đối với trí tuệ nhân tạo

Photo : YONHAP News

Trung tâm nghiên cứu Pew (Pew Research Center), cơ quan thăm dò ý kiến của Mỹ, ngày 15/10 (giờ địa phương) đã công bố kết quả khảo sát về nhận thức đối với trí tuệ nhân tạo (AI), được thực hiện với hơn 28.000 người trên 18 tuổi tại 25 nước trên thế giới trong nửa đầu năm nay.Kết quả cho thấy chỉ 16% người Hàn Quốc cho biết họ lo ngại hơn là kỳ vọng về việc AI được sử dụng ngày càng nhiều, tỷ lệ thấp nhất 25 quốc gia khảo sát. Ngược lại, 22% người Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng nhiều hơn là lo ngại, và 61% đưa ra ý kiến trung lập, có mức độ kỳ vọng và lo ngại giống nhau.Trong toàn bộ 25 quốc gia, chỉ có Hàn Quốc và Israel là hai nước có tỷ lệ kỳ vọng vượt trội hơn tỷ lệ lo ngại. Ở Israel, 29% người trả lời rằng họ kỳ vọng nhiều hơn vào trí tuệ nhân tạo, còn 21% thì bày tỏ sự lo ngại nhiều hơn.Tại một số quốc gia khác như Ấn Độ, Nigeria, Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm thể hiện sự lo ngại lớn hơn nhóm bày tỏ sự lạc quan, nhưng khoảng cách giữa hai nhóm này không lớn.Mỹ là nước thể hiện sự bi quan nhất khi 50% người được hỏi bày tỏ lo ngại, chỉ có 10% cho biết có kỳ vọng về việc AI được sử dụng rộng rãi. Các quốc gia khác cũng có xu hướng tương tự, gồm Ý, Australia, Brazil, Hy Lạp và Canada.Phụ nữ, người cao tuổi và nhóm có trình độ học vấn thấp có xu hướng lo ngại về trí tuệ nhân tạo nhiều hơn so với nam giới, người trẻ và nhóm có học vấn cao. Người trẻ cũng có xu hướng đọc hoặc nghe các thông tin liên quan đến trí tuệ nhân tạo hơn so với người lớn tuổi.Đặc biệt tại Hàn Quốc, chỉ 6% người trên 50 tuổi cho biết họ thường xuyên tiếp xúc với thông tin về AI, tỷ lệ thấp nhất trong 25 quốc gia. Tỷ lệ này tại Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia và Kenya là 7%, trong khi ở Ấn Độ và Nigeria là 9%.