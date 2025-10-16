Chuyến bay hồi hương công dân Hàn Quốc tại Campuchia khởi hành vào rạng sáng ngày 18/10

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 17/10, Chánh văn phòng An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết các công dân Hàn Quốc bị chính quyền Campuchia bắt giữ sẽ rời Phnom Penh về Incheon bằng chuyến bay thuê bao do Chính phủ Hàn Quốc cử sang vào nửa đêm cùng ngày (giờ địa phương), tức khoảng 2 giờ sáng ngày 18/10 (giờ Hàn Quốc).Lịch trình này được nhóm ứng phó liên ngành đang có mặt tại Campuchia báo cáo về Văn phòng Tổng thống. Đối tượng được hồi hương gồm toàn bộ hơn 60 người Hàn Quốc bị cơ quan chức năng Campuchia giam giữ, tăng một người so với con số 59 người được báo cáo vào ngày hôm trước.Đặc biệt, ông Wi cho biết phần lớn những người được hồi hương đều là nghi phạm có tên trong lệnh bắt giữ của Chính phủ Hàn Quốc, do đó việc áp giải sẽ được tiến hành theo đúng quy trình pháp lý. Chuyến bay thuê bao khởi hành từ Incheon tới Campuchia vào tối ngày 17/10 sẽ được bố trí đầy đủ nhân lực cảnh sát đi cùng.Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 17/10 đã chỉ thị Ủy ban Truyền thông và viễn thông, Cơ quan Cảnh sát khẩn cấp yêu cầu xóa bỏ ngay các quảng cáo tuyển dụng trái phép không chỉ tại Campuchia mà còn toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Chính phủ mở rộng phạm vi xử lý sang các nước Đông Nam Á khác do lo ngại rằng khi Campuchia siết chặt kiểm soát, các đường dây tuyển dụng phi pháp có thể chuyển hướng sang các quốc gia lân cận. Theo chỉ thị của Tổng thống Lee, các cơ quan hữu quan sẽ giám sát các trang web có đăng tải quảng cáo tuyển dụng bất hợp pháp, sau đó chuyển kết quả cho các nhà cung cấp dịch vụ cổng thông tin như Naver, Kakao, Google để yêu cầu gỡ bỏ các nội dung vi phạm.