Một binh sĩ Bắc Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong ngày 19/10

Photo : KBS News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết một binh sĩ Bắc Triều Tiên sáng ngày 19/10 đã vượt qua khu vực tiền tuyến phía Trung của đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL) và bày tỏ ý định quy hàng Hàn Quốc.Quân đội đã phát hiện ra binh sĩ này ở khu vực phía Nam Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), nằm ở phía Nam của MDL, và tiến hành theo dõi, giám sát, sau đó thực hiện thành công chiến dịch chỉ dẫn binh sĩ này quy hàng một cách an toàn. Cơ quan chức năng sẽ điều tra về qua trình vượt biên xuống miền Nam của binh sĩ. Người này sau đó đã được bàn giao cho các cơ quan liên quan. Quân đội Bắc Triều Tiên hiện vẫn chưa có động thái nào đặc biệt.Đây là trường hợp đào tẩu thứ ba kể từ khi Chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ra mắt, nhưng là trường hợp đầu tiên có liên quan đến binh lính Bắc Triều Tiên. Trước đó, một công dân nam miền Bắc ngày 3/7 đã vượt qua đường ranh giới MDL ở tiền tuyến Trung Tây để đào tẩu. Vào ngày 31/7, một công dân nam miền Bắc khác cũng được phát hiện tại khu vực phía Nam đường trung tuyến thuộc vùng nước trung lập liên Triều ở cửa sông Hàn.Đây là trường hợp một binh sĩ Bắc Triều Tiên đào tẩu sau khoảng một năm hai tháng kể từ vụ một binh sĩ miền Bắc vào ngày 20/8 năm ngoái đã vượt qua khu vực biên giới tại huyện Goseong, tỉnh Gangwon và bày tỏ ý định quy hàng Hàn Quốc.