Hàn Quốc chính thức điều tra hành vi phạm tội của 64 công dân bị Campuchia giam giữ

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc đã điều động máy bay thuê bao và đưa 64 công dân Hàn Quốc bị chính quyền Campuchia giam giữ tại địa phương về nước vào ngày 18/10, đáp tại sân bay Incheon. Đây là chiến dịch hồi hương quy mô lớn nhất từ trước đến nay do một quốc gia thực hiện.Do tất cả các công dân này đều là nghi phạm, nên Chính phủ Hàn Quốc đã bố trí hơn 190 cảnh sát Hàn Quốc trên chuyến bay, hơn 200 nhân viên khác túc trực tại sân bay và chuẩn bị ứng phó với các tình huống như đối tượng bỏ trốn hay tự gây thương tích.Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ những đối tượng này ngay khi họ bước lên máy bay có lá cờ quốc gia, vốn được coi là lãnh thổ của Hàn Quốc, sau đó áp giải các đối tượng đến các đồn cảnh sát bằng 23 xe chuyên dụng sau khi nhập cảnh. Cảnh sát cũng đã tiến hành xét nghiệm ma túy cơ bản, điều tra mức độ liên quan và hành vi phạm tội cụ thể của từng người, và dự kiến sẽ phân tích các bằng chứng như điện thoại di động được phía Campuchia bàn giao.Giám đốc Cơ quan điều tra quốc gia thuộc Cơ quan Cảnh sát Park Seong-joo cho biết những người này có liên quan đến các hành vi lừa đảo qua điện thoại và lừa tình.Một số nghi phạm cho rằng họ bị ép buộc do bị bắt cóc, bắt giữ trái phép và tra tấn, hiện cơ quan điều tra đang xác minh tính xác thực của những lời khai này. Trong số 64 công dân Hàn Quốc nói trên, cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ đối với 58 đối tượng. Trong số các công dân còn lại, một người đã bị bắt giữ trước đó theo lệnh bắt giam đã được ban, 4 người đã được trả tự do. Cảnh sát Hàn Quốc cũng đã xin lệnh bắt giữ đối với một đối tượng còn lại do có nghi ngờ liên quan đến hành vi lừa đảo, nhưng Viện kiểm sát đã không phê duyệt lệnh bắt giữ sau khi xem xét các yếu tố như quá trình xuất cảnh, diễn biến phạm tội và tình hình sau khi phạm tội.Phần lớn trong số họ chỉ là thành viên cấp thấp trong đường dây, nên cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra và truy tìm kẻ cầm đầu. Đối với một số người từng là nạn nhân bị giam giữ trái phép, Cảnh sát cũng sẽ điều tra hoàn cảnh xuất cảnh và tình hình thiệt hại.Mặt khác, Hàn Quốc và Campuchia vào sáng ngày 20/10 (giờ địa phương) ngay tại Phnom Penh đã tiến hành khám nghiệm tử thi chung thi thể sinh viên họ Park, người đã thiệt mạng do bị tra tấn đến tử vong ở nước sở tại. Cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia đã nhất trí đảm bảo thi thể của nạn nhân có thể được đưa về nước ngay sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi.