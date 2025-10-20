CEO hãng Nvidia sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC tại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tập đoàn Nvidia, tập đoàn dẫn đầu sự đổi mới về trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu của Mỹ ngày 19/10 cho biết Giám đốc điều hành (CEO) hãng Nvidia Jensen Huang sẽ đến thăm Hàn Quốc để dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC CEO Summit), được tổ chức tại thành phố Gyeongju vào ngày 28/10 tới.Trong chuyến thăm lần này, ông Huang dự kiến sẽ chia sẻ tầm nhìn của tập đoàn Nvidia trong việc thúc đẩy đổi mới và phát triển công nghệ trên toàn cầu, bao gồm Hàn Quốc trong các lĩnh vực như AI, robot học, bản sao kỹ thuật số và công nghệ tự hành.Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Đây là sự kiện chính thức bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC, diễn ra từ ngày 28-31/10.Giám đốc Jensen Huang sẽ gặp gỡ các lãnh đạo hàng đầu ngành chíp bán dẫn và bộ nhớ của Hàn Quốc như Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won và Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong, để thảo luận về việc cung cấp bộ nhớ băng thông cao (HBM) và hợp tác trong lĩnh vực AI và bộ nhớ. Ông Huang cũng có khả năng sẽ đến thăm các dây chuyền sản xuất chíp bán dẫn của hãng điện tử Samsung và SK Hynix.Giám đốc hãng Nvidia trước đó từng có cuộc gặp gỡ với hai nhà lãnh đạo nói trên tại buổi họp doanh nghiệp diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ vào hồi tháng 8.Ngoài ra, Giám đốc điều hành Sam Altman của công ty OpenAI, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook và Giám đốc điều hành của Google Sundar Pichai cũng có khả năng tham dự Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC năm nay.