Tổng thống Donald Trump tiếp tục xác nhận kế hoạch gặp lãnh đạo Trung Quốc tại Hàn Quốc

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News phát sóng ngày 19/10 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu mức thuế quan 157% áp với hàng hóa Trung Quốc sẽ "không thể duy trì lâu dài". Ông Trump giải thích rằng đây là biện pháp đáp trả "bất khả kháng" trước việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Gần đây, ông Trump đã liên tục tuyên bố sẽ áp mức thuế 157% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ kể từ ngày 1/11 tới.Đồng thời, lãnh đạo Nhà Trắng cũng liên tục nhấn mạnh về "mối quan hệ tốt đẹp" với Chủ tịch nước Tập Cận Bình, cho biết sẽ có cuộc gặp riêng với lãnh đạo Trung Quốc tại Hàn Quốc, tách biệt với các cuộc gặp các nguyên thủ khác. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng gây sức ép rằng Washington và Bắc Kinh phải nối lại giao dịch một cách công bằng, Trung Quốc cần "nhượng bộ nhiều hơn".Mặt khác, lãnh đạo Nhà Trắng cũng phô trương về hiệu quả từ chính sách thuế quan, nhấn mạnh nhiều quốc gia đang xây dựng nhà máy tại Mỹ để tránh bị áp thuế.Về phán quyết sắp tới của Tòa án tối cao liên bang liên quan đến tính hợp pháp của chính sách thuế đối ứng, ông Trump bày tỏ lo ngại rằng nếu Tòa tuyên bố chính sách này là bất hợp pháp, Chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả số tiền thuế đã thu. Tổng thống khẳng định thuế quan là vấn đề an ninh quốc gia, và nếu loại bỏ thuế quan, điều đó đồng nghĩa với việc đánh mất an ninh quốc gia.