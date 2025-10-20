Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 15/10 công bố báo cáo "Triển vọng kinh tế thế giới", trong đó ước tính Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 2025 sẽ đạt 35.962 USD, giảm 0,8% so với mức 36.239 USD của năm 2024.Theo đó, Hàn Quốc xếp thứ 37 trong tổng số 197 quốc gia được thống kê, sụt 3 bậc so với năm trước đó. Tuy nhiên, IMF dự báo GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc sẽ vượt mốc 40.000 USD vào năm 2028, sớm hơn một năm so với dự báo đưa ra hồi tháng 4.Dù vậy, thứ hạng Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của Hàn Quốc trên thế giới được cho là sẽ tiếp tục giảm. Cụ thể là xếp thứ 38 vào năm 2026, thứ 40 vào năm 2028 và rơi xuống vị trí thứ 41 vào năm 2029.Trái lại, IMF dự báo GDP bình quân đầu người của Đài Loan sẽ tăng 11,1% trong năm nay, từ 34.060 USD vào năm ngoái lên 37.827 USD, giúp nước này tăng 3 bậc lên vị trí thứ 35. Tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người của Đài Loan trong năm 2026 dự báo sẽ đạt 41.586 USD, vượt mốc 40.000 USD sớm hơn Hàn Quốc hai năm, và vươn lên vị trí thứ 31 toàn cầu.Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người của Đài Loan được kỳ vọng đạt 50.252 USD, vượt ngưỡng 50.000 USD. Trong khi đó, con số này của Hàn Quốc vào năm 2030 chỉ là 44.262 USD.Đối với Nhật Bản, Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo GDP bình quân đầu người của nước này sẽ tăng gần 7%, từ 32.443 USD vào năm ngoái lên 34.713 USD trong năm nay. Tuy nhiên, thứ hạng của Nhật Bản vẫn giữ nguyên ở vị trí thứ 40 từ năm 2024-2026, và dự kiến sẽ còn giảm xuống vị trí thứ 42 trong giai đoạn năm 2027-2030. IMF cho rằng Nhật Bản sẽ vượt ngưỡng 40.000 USD vào năm 2029 với mức 41.020 USD, chậm hơn Hàn Quốc một năm.