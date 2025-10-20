Seoul khẳng định tiếp tục trao đổi chặt chẽ với Washington về chính sách đối với Bình Nhưỡng

Photo : YONHAP News

Về nội dung đưa tin của Đài CNN (Mỹ) cho biết các quan chức Chính phủ Mỹ đã thảo luận kín về khả năng diễn ra đối thoại Mỹ-Triều, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/10 cho biết Seoul và Washington sẽ tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ về toàn bộ chính sách với Bắc Triều Tiên, trong đó có đối thoại Mỹ-Triều.Một quan chức của Văn phòng Tổng thống khi được hỏi về lập trường liên quan đến nội dung đưa tin của CNN đã trả lời rằng hai nước Hàn-Mỹ vẫn duy trì lập trường nhất quán là sẵn sàng đối thoại với miền Bắc vì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và giải quyết vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng.Trong bối cảnh dư luận đang theo dõi khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju cuối tháng này, phát biểu trên của quan chức Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc được hiểu là vừa nhấn mạnh lập trường nguyên tắc về đối thoại Mỹ-Triều, vừa để ngỏ khả năng đạt tiến triển trong thảo luận.Trước đó vào ngày 18/10 (giờ địa phương), Đài CNN đưa tin Chính phủ Tổng thống Trump đã bàn về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ-Triều, nhưng vẫn chưa lập kế hoạch nghiêm túc cần thiết để tổ chức cuộc hội đàm này trên thực tế.Mặt khác, lãnh đạo Nhà Trắng dự kiến sẽ thăm Hàn Quốc trong hai ngày 29-30/10 tới nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh APEC. Dư luận dự đoán chuyến thăm này sẽ diễn ra dưới hình thức "chuyến thăm cấp Nhà nước".Một số ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc có thể xem xét tiền lệ trước đây để trao Huân chương Mugunghwa, huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc, cho Tổng thống Trump nhân chuyến thăm này. Huân chương Mugunghwa thường được trao cho các Tổng thống Hàn Quốc nhưng cũng có thể trao cho nguyên thủ của các quốc gia đồng minh. Năm 2018, cựu Tổng thống Moon Jae-in từng trao tặng huân chương này cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Và năm 2023, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol đã trao tặng Huân chương Mugunghwa cho Tổng thống Ba Lan khi đó là ông Andrzej Duda.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết đang xem xét kỹ lưỡng về lịch trình và nghi thức để đảm bảo chuyến thăm của Tổng thống Trump sẽ mang lại những kết quả thiết thực.