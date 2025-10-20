Kim ngạch xuất khẩu ô tô tháng 9 của Hàn Quốc cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 20/10 công bố kim ngạch xuất khẩu ô tô tháng 9 đạt 6,41 tỷ USD, mức cao kỷ lục, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo khu vực, xuất khẩu sang Mỹ tiếp tục đà giảm do mức thuế 25% với mặt hàng ô tô mà Washington đang áp dụng. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 2,38 tỷ USD, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2024. Ngược lại, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) đạt 960 triệu USD, tăng 52,8%; xuất khẩu sang châu Á đạt 820 triệu USD, tăng 62,3%.Bộ Công nghiệp phân tích kỳ nghỉ lễ Trung thu năm nay rơi vào tháng 10, nên số ngày làm việc trong tháng 9 nhiều hơn so với năm ngoái, góp phần làm tăng kim ngạch xuất khẩu.Tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô lũy kế 9 tháng đầu năm nay đạt 54,1 tỷ UDS, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước, mức cao kỷ lục so với cùng kỳ mọi năm, được phân tích là nhờ sự tăng trưởng ở các thị trường châu Âu và châu Á. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường Mỹ 9 tháng đầu năm lại giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét về số lượng, tổng số xe ô tô xuất khẩu trong tháng trước đạt 228.000 chiếc, tăng 11%. Trong đó, các dòng xe thân thiện môi trường như xe điện, xe hybrid lần đầu đạt hơn 90.000 xe, mức cao kỷ lục.Doanh số bán ô tô trong nước cũng đạt 158.000 chiếc, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm ngoái; riêng doanh số xe điện đạt 29.000 chiếc, mức cao nhất trong một tháng từ trước đến nay.