Mỗi năm có từ 2.000 đến 3.000 người Hàn xuất cảnh sang Campuchia nhưng không trở về

Photo : YONHAP News

Theo dữ liệu do Bộ Tư pháp trình lên Văn phòng nghị sĩ Park Chan-dae (đảng Dân chủ đồng hành) ngày 20/10, chênh lệch giữa số lượng người Hàn xuất cảnh và nhập cảnh sang Campuchia năm 2021 chỉ dừng ở mức 113 người, nhưng tăng vọt lên 3.209 người năm 2022, 2.662 người năm 2023 và 3.248 người năm 2024.Điều này có nghĩa là những năm gần đây, mỗi năm có hàng nghìn người Hàn Quốc sang Campuchia nhưng không quay trở lại. Chỉ tính đến tháng 8 năm nay, ước tính đã có khoảng 864 người xuất cảnh nhưng chưa về nước. Ngoài ra, có phỏng đoán cho rằng không ít trường hợp người Hàn đi qua các quốc gia láng giềng như Thái Lan hoặc Việt Nam để vào Campuchia rồi không quay lại.Theo số liệu của Cục Di trú Campuchia, số người Hàn Quốc nhập cảnh vào nước này đạt 6.074 người năm 2021, 64.040 người năm 2022, 170.171 người năm 2023, 192.305 người năm 2024 và 106.686 người chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, cao gấp gần hai lần so với thống kê chính thức của Hàn Quốc trong một số năm.Những người thạo tình hình tại Campuchia cũng cho rằng số người Hàn đang làm việc trong các khu vực hang ổ tội phạm hoặc các văn phòng nhỏ liên quan đến ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến có thể cao hơn nhiều so với con số 1.000 người mà Chính phủ Hàn Quốc ước tính.Một người quen của nhân viên làm việc trong khu phạm tội tại Campuchia tiết lộ với hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) rằng số lượng người Hàn ở đó ít nhất cũng phải từ 2.000 đến 3.000 người; đồng thời cho biết những người này không chỉ đến bằng đường máy bay một cách hợp pháp mà còn vượt biên qua các nước như Trung Quốc.Một thanh niên ngoài 20 tuổi từng làm ở một khu vực tội phạm nói trên cho biết chỉ riêng tại khu mình làm việc đã có hơn 50 người Hàn Quốc, một số người sau khi kiếm được tiền còn rời đến nơi khác để mở công ty mới.Nhiều nguồn tin khác cũng cho rằng số nạn nhân Hàn Quốc bị các tổ chức tội phạm địa phương giam giữ, hành hung hoặc tra tấn đến chết có thể cao hơn nhiều so với con số được công bố. Theo đó, dư luận cho rằng việc xác định chính xác quy mô người Hàn có liên quan đến các hang ổ tội phạm ở Campuchia là việc ưu tiên hàng đầu để cứu hộ những nạn nhân bị bắt cóc, giam giữ hoặc hành hung.Nghị sĩ Park Chan-dae nhận định nếu đúng như lời người dân địa phương thì có lẽ còn rất nhiều nạn nhân chưa được phát hiện. Chính phủ cần đối chiếu toàn diện hồ sơ xuất, nhập cảnh cá nhân với dữ liệu của cơ quan lãnh sự và cảnh sát để rà soát lại những trường hợp chưa trở về nước.Ônh Park khẳng định sẽ xúc tiến sửa đổi sớm Luật hỗ trợ lãnh sự được đề xuất vào ngày 30/9 vừa qua để có thể chủ động đối phó, hỗ trợ ngân sách và nhân lực cần thiết với các vụ việc xảy ra không chỉ ở Campuchia mà còn ở các quốc gia khác.