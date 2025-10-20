Seoul kỳ vọng đạt thỏa thuận thương mại Hàn-Mỹ nhân Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Yong-beom cùng Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Koo Yun-cheol đã về nước vào ngày 19/10 sau chuyến thăm Mỹ đàm phán về thuế quan.Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay Incheon, Chánh văn phòng Kim đánh giá phần lớn hai bên đã đạt được sự đồng thuận đáng kể trong các vấn đề trọng tâm, nhưng vẫn còn một, hai vấn đề cần điều chỉnh thêm.Ông Kim cho biết trọng tâm của cuộc đàm phán là phương án điều chỉnh yêu cầu của phía Mỹ về việc Hàn Quốc đầu tư trực tiếp 350 tỷ USD. Tuy nhiên, ông Kim từ chối tiết lộ nội dung trao đổi cụ thể giữa hai bên, như về khả năng ký kết hợp đồng hoán đổi tiền tệ hay thanh toán từng phần gói đầu tư, chỉ trả lời ngắn gọn rằng "vẫn đang trong quá trình đàm phán". Ông Kim cho biết phía Mỹ nhận thức rõ và hiểu được những tác động mà khoản đầu tư trực tiếp quy mô lớn này có thể gây ra cho thị trường ngoại hối Hàn Quốc.Ngoài ra, hai bên đã tiến gần hơn tới sự đồng thuận về việc cần xây dựng phương án đàm phán trong phạm vi khả thi đối với Seoul. Ông Kim nhận định khả năng hai bên đạt được thỏa thuận trong thời gian Tổng thống Mỹ Doanld Trump thăm Hàn Quốc nhân Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) đang ngày càng lớn dần. Kết quả này là nhờ cuộc đối thoại nghiêm túc và kéo dài với Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, người phụ trách toàn bộ các vấn đề đầu tư vào Mỹ. Ông Kim cho biết ngoài cuộc họp chính thức kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, hai bên cũng đã trao đổi sâu trong tiệc tối diễn ra sau đó.Trong một diễn biến khác, lãnh đạo 5 tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc ngày 18/10 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp mặt và chơi golf kéo dài 7 tiếng với Tổng thống Trump tại gần Mar-a-Lago, khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở bang Florida. Các doanh nhân Nhật Bản, Đài Loan cũng tham dự buổi gặp mặt này, và có khả năng đã trao đổi ý kiến với lãnh đạo Nhà Trắng về vấn đề thuế quan.