Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thăm châu Âu thúc đẩy hợp tác kinh tế chiến lược

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik ngày 19/10 đã lên đường đi châu Âu với tư cách là Đặc phái viên hợp tác kinh tế chiến lược của Tổng thống Lee Jae Myung. Trong buổi gặp gỡ báo giới tại sân bay quốc tế Incheon vào cùng ngày, ông Kang tuyên bố sẽ nỗ lực hết mình để hiện thực hóa mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một trong 4 cường quốc về công nghiệp quốc phòng.Quan chức này cho biết mặc dù khó có thể giành được tất cả các dự án Chính phủ đang xúc tiến, nhưng đã đặt mục tiêu tăng tối đa số lượng đơn đặt hàng. Ông Kang lý giải lý do trực tiếp thực hiện chuyến đi lần này rằng đối với các dự án công nghiệp quốc phòng quy mô siêu lớn, nỗ lực của riêng Bộ Quốc phòng là chưa đủ, mà cần hợp tác trong nhiều lĩnh vực như hỗ trợ tài chính, hợp tác công nghiệp và hợp tác với các công ty khởi nghiệp về công nghiệp quốc phòng.Chánh Văn phòng Kang cũng khẳng định ngành công nghiệp quốc phòng có sức lan tỏa vô cùng lớn và mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng nếu một tập đoàn lớn trúng thầu đóng một chiếc chiến hạm, điều đó có thể tạo ra việc làm cho hơn 300 doanh nghiệp cung ứng cấp một.Vì phần lớn các doanh nghiệp này nằm ngoài khu vực thủ đô, nên Chính phủ xem đây là vấn đề rất quan trọng và sẽ tiếp tục thúc đẩy. Ông Kang nhấn mạnh chuyến thăm không chỉ nhằm mục đích chốt các hợp đồng xuất khẩu đơn thuần, mà Hàn Quốc cũng có kế hoạch nỗ lực cải thiện chế độ để những hỗ trợ dành cho lĩnh vực này có thể quay trở lại phục vụ người dân.Quan chức này tiết lộ chuyến thăm châu Âu không bao gồm các lịch trình liên quan đến những vấn đề nổi cộm, như quy định nhập khẩu thép hay dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Cộng hòa Séc. Về lịch trình và các quốc gia đến thăm cụ thể, Chánh Văn phòng Kang cho biết không thể tiết lộ thông tin cụ thể để đảm bảo lợi ích quốc gia vì cũng có các nước đối thủ đang cạnh tranh.Theo kế hoạch, ông Kang sẽ thực hiện vai trò Đặc phái viên về hợp tác kinh tế chiến lược trong ba đợt từ nay đến nửa đầu năm 2026, bắt đầu bằng việc thăm các quốc gia là đối tác trong hợp tác công nghiệp quốc phòng tại châu Âu và trao thư tay của Tổng thống Hàn Quốc.