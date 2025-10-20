Hơn một nửa dịch vụ công Hàn Quốc đã được khôi phục

Photo : YONHAP News

Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc công bố tính đến 9 giờ sáng ngày 20/10, trong số 709 hệ thống thông tin, hành chính bị gián đoạn do vụ cháy Cơ quan Tài nguyên thông tin quốc gia (NIRS), có 373 hệ thống đã được khôi phục, tỷ lệ đạt 52,6%. Trong số đó, tỷ lệ khắc phục ở các hệ thống trọng yếu hạng 1 và hạng 2 lần lượt đạt 77,5%, 64,7%.Hệ thống quản lý tổng hợp mô, nội tạng và máu của Bộ Y tế và phúc lợi đã được khôi phục, giúp việc điều phối phẫu thuật cấy ghép và cung ứng máu đã trở lại bình thường. Từ ngày 21/10, hệ thống e-Haneul quản lý dịch vụ tang lễ cũng sẽ được khôi phục, giúp người dân có thể đăng ký đặt lịch hỏa táng trực tuyến như trước. Hệ thống thông tin hoạt động cứu hộ và an toàn của Cơ quan Phòng cháy chữa cháy cũng đã vận hành bình thường trở lại.Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Hành chính và an toàn Yun Ho-jung cho biết công tác khôi phục 4 thiết bị lưu trữ dữ liệu trong phòng điện toán 7, nơi thiệt hại nặng nhất trong vụ hỏa hoạn, đã được hoàn tất. Với nền tảng dữ liệu đã được khôi phục, quá trình khắc phục các hệ thống còn lại sẽ được đẩy nhanh hơn trong thời gian tới.Trụ sở NIRS tại thành phố Daejeon có 9 phòng điện toán trải từ tầng 2 đến tầng 5 của tòa nhà, trong đó tầng 5 có các phòng điện toán số 7, 7-1 và 8. Mặc dù vụ cháy xảy ra ở phòng điện toán 7-1 nhưng các phòng liền kề số 7 và 8 cũng bị ảnh hưởng bởi bụi than và khói. Công tác làm sạch bụi và khôi phục nguồn điện tại phòng máy số 8 đã hoàn tất vào ngày 11/10 vừa qua, hệ thống điện cũng được cấp trở lại.Ngoài ra, việc khôi phục dữ liệu sao lưu tại chi nhánh NIRS tại thành phố Gongju cũng đang được tiến hành song song. Chính phủ hiện đang triển khai các dịch vụ thay thế theo từng lĩnh vực để tránh gián đoạn hành chính do các hệ thống chưa được khôi phục. Đặc biệt, toàn bộ 33 hệ thống hạng 1 và 2 chưa khôi phục đều đã có phương án thay thế tạm thời để duy trì dịch vụ cho người dân.Chính phủ đang xúc tiến nhập trang thiết bị điện toán phù hợp với tình hình khắc phục từng hệ thống. Hiện tại, đã có tổng cộng 319 thiết bị mới được đưa vào sử dụng, bao gồm 159 máy chủ và 90 thiết bị mạng.Bộ trưởng Yun cho biết trong quá trình khắc phục còn lại, Chính phủ sẽ đặt ưu tiên hàng đầu vào việc đảm bảo tính an toàn của dịch vụ và bảo toàn dữ liệu. Do quá trình khôi phục dự kiến còn kéo dài, Bộ trưởng chỉ đạo phải quản lý chặt chẽ về điều kiện làm việc, đặc biệt lưu ý không để xảy ra sự cố an toàn do cố ép tiến độ.