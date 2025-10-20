Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến trừng phạt tài chính đối với tổ chức tội phạm tại Campuchia

Photo : YONHAP News

Theo cơ quan tài chính Hàn Quốc ngày 19/10, Viện Thông tin tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) đang xem xét việc đưa những cá nhân liên quan đến tội phạm ở Campuchia vào danh sách hạn chế giao dịch tài chính.FSC có thể chỉ định các cá nhân, pháp nhân hoặc tổ chức có liên quan tới việc tài trợ cho các hành vi đe dọa cộng đồng, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là đối tượng bị hạn chế giao dịch tài chính. Các đối tượng nằm trong danh sách sẽ không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến tài chính, bất động sản hay trái phiếu nếu không được FSC phê duyệt trước. Trên thực tế, đây được xem như một biện pháp đóng băng tài sản, nhằm ngăn chặn việc chuyển dịch tài sản bất hợp pháp.Một quan chức FSC cho biết cơ quan này đang tham vấn với các ban ngành hữu quan để xác định tính chất các tổ chức tội phạm ở Campuchia nhằm đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp.Hiện tại, quy mô tài sản của các tổ chức tội phạm Campuchia tại Hàn Quốc vẫn chưa được xác định. Hai cái tên trong danh sách trừng phạt đang được nhắc tới nhiều nhất là tập đoàn Prince và tập đoàn Huione có trụ sở tại Phnom Penh. Tập đoàn Prince là một tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản và tài chính, có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Campuchia. Gần đây, cộng đồng quốc tế chỉ ra rằng tập đoàn này đứng sau các tổ chức tội phạm nghiêm trọng như buôn người, lừa đảo trực tuyến và giam giữ trái phép. Tập đoàn Huione chuyên về dịch vụ tài chính thì bị cáo buộc đã rửa tiền mã hóa bị đánh cắp trong các vụ lừa đảo, trộm cắp trên mạng suốt nhiều năm qua. Chính phủ Mỹ và Anh gần đây cũng đã quy kết hai tập đoàn này là một "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia" và đã công bố biện pháp trừng phạt mạnh mẽ.Cân nhắc đến mức độ khẩn cấp và nghiêm trọng của các hành vi tội phạm tại Campuchia, các ban ngành hữu quan Chính phủ Hàn Quốc trong đó có FSC đang đặt mục tiêu sẽ công bố biện pháp trừng phạt trong tháng này. Tuy nhiên, để chỉ định danh sách đối tượng hạn chế giao dịch tài chính phải được Bộ Kế hoạch và tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp phê chuẩn. Về mặt thủ tục, quy trình này cũng phải được thông qua tại Hội đồng an ninh quốc gia (NSC).