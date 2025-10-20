Bánh trứng Hàn Quốc lọt vào danh sách 50 loại bánh ngon nhất thế giới

Photo : KBS News

Món ăn đường phố tiêu biểu của Hàn Quốc là bánh trứng (gyeran-ppang) ngày 18/10 (giờ địa phương) đã được Đài CNN của Mỹ bình chọn là một trong 50 loại bánh ngon nhất thế giới.CNN mô tả đây là loại bánh làm từ bột mì, với khẩu phần một người ăn, được làm toàn bộ từ trứng và là món ăn vặt rất phổ biến trên các con phố ở thủ đô Seoul. Người ta thường ăn nóng vào buổi sáng như bữa sáng nhẹ, hoặc bất cứ thời điểm nào trong ngày.CNN còn miêu tả mỗi chiếc bánh trứng đều ẩn chứa một kho báu bên trong. Bên trong bánh được thêm giăm bông, phô mai, rau mùi tây, hương vị ngọt và mặn hòa quyện làm ấm bụng, giúp người dân vượt qua mùa đông dài ở Hàn Quốc.Danh sách 50 loại bánh còn bao gồm những loại bánh nổi tiếng khác như bánh mì baguette của Pháp, bánh ciabatta của Ý, bánh cà ri của Nhật Bản, bánh tortilla của Mexico, và bánh biscuit kiểu Mỹ.CNN cho biết danh sách này phản ánh sự đa dạng, dựa trên các yếu tố như hương vị khó quên, nguyên liệu độc đáo, giá trị biểu tượng và cảm giác thoải mái, dễ chịu mà những món bánh này mang lại.