Khai mạc Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul 2025

Triển lãm Hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul (ADEX 2025) đã chính thức khai mạc vào ngày 20/10, quy tụ 600 doanh nghiệp đến từ 35 quốc gia, quy mô lớn nhất từ trước tới nay.Sự kiện năm nay được chia thành hai phần. Phần "Public Day" mở cửa cho tất cả mọi người tham gia từ ngày 17-19/10 tại sân bay Seoul. Còn "Business Day" dành cho những người làm việc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc phòng thì diễn ra từ ngày 20-24/10 tại Trung tâm triển lãm KINTEX (thành phố Goyang, tỉnh Gyeonggi).Phát biểu tại lễ khai mạc ngày 20/10, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh việc Hàn Quốc trở thành một trong 4 cường quốc công nghệ quốc phòng không phải là giấc mơ xa vời. Chính phủ sẽ đầu tư ngân sách và cải cách quy chế một cách mạnh mẽ để hiện thực hóa giấc mơ này.Trước tiên cho tới năm 2030, Chính phủ sẽ đầu tư lớn ngân sách cho lĩnh vực nghiên cứu và phát triển ở lĩnh vực quốc phòng và hàng không vũ trụ, nắm giữ các công nghệ cốt lõi và hệ thống vũ khí vì nền quốc phòng tương lai, xây dựng năng lực phát triển không gian một cách độc lập.Tổng thống chỉ ra rằng sự đoàn kết và hợp tác với cộng đồng quốc tế không phải là lựa chọn mà là điều tất yếu. Để củng cố năng lực cạnh tranh công nghiệp quốc phòng, Hàn Quốc không chỉ cần tới các sản phẩm xuất khẩu xuất sắc mà phải đề ra được giá trị thương hiệu mới là "đối tác hợp tác an ninh".Ba công ty trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng thuộc tập đoàn Hanwha gồm Hanwha Aerospace, Hanwha Systems và Hanwha Ocean bố trí khu trưng bày quy mô lớn nhất từ trước tới nay về chủ đề "Quốc phòng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vì ngày mai". Trong đó, Hanwha lần đầu giới thiệu vũ khí dẫn đường chính xác dạng bay lượn (L-PGW), sản phẩm xuất khẩu chủ lực thế hệ mới, công bố lộ trình phát tiển pháo tự hành K9 thành K9A3, pháo tự hành tích hợp có và không có người điều khiển đầu tiên trên thế giới.Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) thì bố trí khu trưng bày theo bối cảnh chiến trường tương lai, giới thiệu về các khái niệm hệ thống chiến đấu trên không thế hệ mới. KAI cũng lần đầu công bố về máy bay không người lái đa dụng đang phát triển, trưng bày trực thăng vũ trang cỡ nhỏ (LAH) và máy bay không người lái phóng trên không (ALE).Hãng Hyundai Rotem sẽ trình diễn hệ thống tác chiến tích hợp có và không có người điều khiển (MUM-T), nhấn mạnh về việc tích hợp AI vào nền tảng chiến đấu trên mặt đất. Buổi trình diễn giới thiệu khả năng vận hành tương tác giữa xe tăng K2 và phương tiện không người lái đa nhiệm HR-Sherpa, công bố công nghệ tự hành và điều khiển từ xa trên nền tảng AI.Hãng LIG Nex1 thì trưng bày hệ thống vũ khí Không quân được thiết kế cho chiến đấu cơ KF-21 phiên bản Hàn Quốc, cùng các giải pháp tích hợp có và không có người lái trên nền tảng AI. Hãng cũng trưng bày mô hình tên lửa dẫn đường không đối đất tầm xa, tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm xa, vệ tinh SAR siêu phân giải và hệ thống quang điện tử dùng trong giám sát và trinh sát.